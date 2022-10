Perché Carolina Marconi non può avere figli/ “Ho 10% possibilità di restare incinta”

Perché Carolina Marconi non può avere figli? “Momentaneamente sterile”

Il tumore l’ha “uccisa” e resa “momentaneamente sterile“, ma Carolina Marconi non si arrende. In questa sua seconda vita, come ama chiamarla lei, la concorrente del Grande Fratello Vip sogna di avere un figlio. Proprio questo suo desiderio le ha consentito di scoprire la malattia, visto che la showgirl venezuelana stava iniziando il percorso di procreazione assistita. Questo perché non riusciva ad avere figli. Non ha mai parlato del motivo per il quale non riusciva a restare incinta naturalmente, ma in un’intervista Carolina Marconi aveva spiegato di aver rimandato la questione, scoprendo poi che però non può avere figli (momentaneamente).

“C’era sempre qualcosa di mezzo: il lavoro, l’ambizione, l’idea assurda che un figlio potesse rovinare un corpo e precludere una carriera. Stronzate, tutte stronzate. Tornassi indietro, ne rifarei cinque. Mi viene da piangere a pensarci“, disse a Vanity Fair. Prima di cominciare le sedute di chemioterapia, Carolina Marconi ha congelato un ovulo: “Uno solo. Dunque ho il 10% di possibilità di restare incinta“, la confessione a Chi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’idea era quella di congelarne dieci, “ma non potevo fare terapie ormonali con il tumore al seno, sarebbe stato un accelerante per il mio male“.

Il medico di Carolina Marconi “Procederemo con PMA”

Ad assisterla in questo percorso è Fabrizio Cerusico, ginecologo tra i massimi esperti per la cura dell’infertilità. Dunque, perché Carolina Marconi non può avere figli al momento? Deve completare le cure prima di intraprendere il percorso di procreazione assistita. Al termine delle cure, infatti, la showgirl venezuelana potrà procedere come indicato dall’équipe medica. “Dopo finalmente procederemo con la PMA e, se tutto andrà bene, potrà finalmente diventare mamma“, ha spiegato il medico a Il Messaggero. Dunque, tra un anno e due mesi circa, quando finirà le cure, potrà procedere all’implementazione dell’ovulo che tramite il dottor Cerusico aveva congelato. Ora, infatti, Carolina Marconi sta facendo una cura ormonale, come aveva annunciato nei mesi scorsi a Vanity Fair. “Finita la chemioterapia e sconfitto il tumore al seno, ho iniziato una cura che dovrebbe durare cinque anni. Faccio una puntura ogni ventotto giorni, anti-ormonali. Fra due anni (era il gennaio di quest’anno, ndr), però, potrò fare il mio tentativo. I medici hanno visto che, ‘sbloccando’ le donne e lasciando loro tempo per cercare un figlio, non c’è rischio di recidiva“.

