Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato al GF Vip?/ C’entrano Oriana e un video: i dettagli

Daniele Dal Moro squalificato dal Grande Fratello Vip 7: il motivo

Perché Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip? È questa la domanda che molti si sono posti in questi giorni di fronte alla decisione della produzione di cacciarlo dalla Casa di punto in bianco, senza neppure arrivare alla diretta del lunedì. “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, ha spiegato il Grande Fratello con una nota ufficiale, senza tuttavia entrare nello specifico dell’evento scatenante.

A chiarirlo è stato però il web, e successivamente anche lo stesso Daniele, pubblicando un video in cui è insieme ad Oriana e si rende protagonista di una scena che ha fatto storcere il naso a molti perché considerata violenta nei confronti della ragazza (Qui trovate video e dettagli). Un’accusa dalla quale Daniele si è però difeso, parlando di ‘gioco’ con Oriana, versione che la Marzoli ha d’altronde confermato al Grande Fratello tra le lacrime.

Daniele Dal Moro assente al Grande Fratello Vip, perché? Lo sfogo dell’ex gieffino

Intanto ciò che è certo è che Daniele Dal Moro non sarà questa sera nello studio del Grande Fratello, né in Casa con un videomessaggio, da lui rifiutato. Ecco infatti lo sfogo da lui pubblicato su Instagram nelle scorse ore: “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño”.

Per chi fosse curioso, ecco il video del motivo per cui Daniele Dal Moro, dopo numerosi richiami nelle ultime settimane, è stato squalificato. #oriele #gfvip #incorvassi #donnalisi #danieledalmoro pic.twitter.com/6YWst8uLlD — Jessica Pereira (@J3ssicapereira) March 17, 2023













