Perchè Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia si sono lasciati?/ “Dopo giorni insieme…”

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia: perchè si sono lasciati

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia continua ad incuriosire il pubblico del Grande Fratello Vip 2022. L’ingresso di Micol ha scatenato la gelosia di Antonella Fiordelisi che ha provato ad indagare sul motivo per cui i due si sono lasciati. Quella tra Micol ed Edoardo è stata una frequentazione iniziata con una conoscenza sui social partita quando Paolo Ciavarro, amico di Edoardo e Clizia Incorvaia, sorella di Micol, erano concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo aver parlato ed essersi conosciuti sui social, Edoardo, con Paolo, è andato in Sicilia dove ha trascorso alcuni giorni insieme a Micol. Successivamente, è stata la Incorvaia a raggiungerlo a Roma e la convivenza nella stessa casa ha portato alla rottura.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, infatti, Edoardo ha raccontato che, durante la settimana che hanno trascorso insieme a Roma “si sono scannati al quinto giorno”. Stando insieme tutto il giorno, nonostante l’attrazione fisica, i due hanno capito di non poter stare insieme decidendo, così, di restare amici.

Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia: amicizia dopo il flirt

La decisione di chiudere il flirt è stata di Edoardo Donnamaria come ha raccontato lui stesso nella casa. anche dopo la decisione di chiudere, i due si sono visti sporadicamente mantenendo un rapporto d’amicizia che, oggi, stanno provando ad avere anche nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La versione di Edoardo è stata confermata anche da Paolo Ciavarro che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, ha detto:

“Tra di loro non è andata. C’è stata una conoscenza breve. La frequentazione è durata poco, tutto quello che hanno raccontato è la verità. Ci sono state delle incompatibilità di base. Quindi meglio con Micol no, nonostante ci sia stato un sentimento abbastanza forte di attrazione, che però non è diventato quel qualcosa in più”.

