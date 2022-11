Perché Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro sono amici?/ L’incontro in TV e il retroscena su Micol Incorvaia

Perché Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro sono amici? Dove si sono conosciuti

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 farà il suo ingresso Paolo Caiavarro. Si tratta in realtà di un ritorno per lui che in quella Casa ci ha vissuto per mesi qualche anno fa, quando ha poi conosciuto Clizia Incorvaia, oggi sua compagna e madre di suo figlio Gabriel. Ciavarro torna per incontrare il suo amico Edoardo Donnamaria e per dargli sostegno in questo percorso ormai iniziato da circa due mesi.

Ma com’è nata questa grande amicizia tra Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria? Forse non tutti sanno che entrambi sono stati volti di Forum, il programma di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli. È proprio in questo studio che i due ragazzi si sono conosciuti e hanno imparato a conoscersi, diventato poco a poco amici. I due però sono stati per un periodo accomunati anche perché fidanzati entrambi con una Incorvaia: Paolo con Clizia, Edoardo con Micol.

“Dopo che sono uscito dal GF Vip (Edoardo, nrd) mi ha fatto una richiesta. Mi fa ‘eh sai ti devo parlare’, e quando ti dicono così c’è qualcosa di strano. Così mi è salita un po’ di ansia. Lui mi ha detto ‘sai ho conosciuto una ragazza, è una in particolare. Sai si tratta di tua cognata’.” ha raccontato Paola Ciavarro ospite qualche giorno fa a CasaChi parlando della frequentazione tra Edoardo e Micol.

“Ma io dico, su tutte le donne possibili al mondo, proprio mia cognata che tra l’altro ancora non conoscevo? – ha poi scherzato, chiarendo che – Io non l’avevo conosciuta perché ero al GF Vip. Mi ha raccontato ‘abbiamo iniziato a scriverci su Twitter, sui social perché ti prendevamo in giro a te e a Clizia’”.

