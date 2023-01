Perchè Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti/ “Vorrei fare altro, ma chissà…”

Elena Sofia Ricci, l’attrice lascia Che Dio ci aiuti dopo la settima stagione

Suor Angela, protagonista della fiction Che Dio ci aiuti, non sarà più interpretata da Elena Sofia Ricci. Nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione, la numero 7, l’attrice ha confermato che sarà l’ultimo atto della sua esperienza nei panni della suora. “Non ho mai fatto serie per più di 3 o 4 stagioni, sono allergica alla ripetitività“, ha spiegato Elena Sofia Ricci, aggiungendo che per la prossima stagione il suo ruolo sarà già meno presente nel corso della trama.

Nel corso della conferenza stampa, Elena Sofia Ricci ha ufficializzato anche il nome dell’attrice che prenderà il suo posto, Francesca Chillemi, aggiungendo parole di stima. La notizia del passaggio di testimone implica il prosieguo della fiction Che Dio ci aiuti anche dopo la prossima stagione. “Ero in giuria quando fu eletta Miss Italia, l’ho anche votata. E’ cresciuta in maniera straordinaria“, queste le parole dedicate alla prossima protagonista e interprete di Suor Angela. Elena Sofia Ricci ha anche accennato alle sue difficoltà nel separarsi dal personaggio nonostante la voglia di cimentarsi con nuove sfide. “Ho sempre accettato una stagione alla volta, ma da Suor Angela facevo fatica a separarmi“.

Elena Sofia Ricci, le ragioni dietro la scelta di abbandonare il ruolo di suor Angela

Stando a quanto dichiarato nella conferenza stampa dedicata alla nuova stagione di Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci interpreterà per l’ultima volta il ruolo di suor Angela nel corso della settima stagione della fiction. L’attrice ha motivato la scelta con un desiderio professionale che l’ha sempre accompagnata nel corso della sua carriera. “Avevo bisogno di confrontarmi con altro, però c’è un momento in cui lascio perchè avevo altro da fare. Ho potuto dedicarmi al mio grande amore, il teatro“.

Elena Sofia Ricci ha commentato con commozione la sua esperienza quasi decennale con Che Dio ci aiuti, raccontando anche un aneddoto simpatico riguardo l’ultimo giorno di riprese. Nel corso della rifinitura dell’ultima scena, raramente realizzata al termine delle riprese come da lei stessa spiegato, è stata vittima di un commovente scherzo. “Ero abbastanza serena ma mi hanno chiesto di rifare un primo piano dentro la chiesa. A un certo punto è partita la sigla e sono arrivati tutti“. Verso il termine della conferenza, Elena Sofia Ricci non ha escluso un possibile ritorno, confermando l’amore per il personaggio di suor Angela interpretato per anni. “Amo così tanto questo personaggio che chissà, in futuro vorrò tornare a farmi i fatti delle mie ragazze. Vedremo”.











