Perché Elettra e Ginevra Lamborghini non si parlano?/ Lite e rottura per “motivi gravissimi”

Perché Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini non si parlano?

Come suggerisce il cognome, Ginevra Lamborghini è la sorella maggiore della più celebre Elettra Lamborghini. Chi si chiede il motivo per il quale le due non appaiano mai insieme va informato che effettivamente tra le due sorelle non scorre buon sangue. Addirittura le due non si parlerebbero e i motivi sarebbero svariati secondo il gossip. Di questa rottura tra le due sorelle si è parlato tanto ai tempi del matrimonio di Elettra con Afrojack, nozze alle quali Ginevra Lamborghini non ha partecipato.

Ginevra Lamborghini è fidanzata?/ La risposta ai fan e gli ultimi gossip: "Fidanzato? È roba mia!"

Prime indiscrezioni sulla rottura tra le due sorelle è arrivata proprio a quei tempi quando l’esperto di gossip Santo Pirrotta, nella trasmissione Ogni Mattina, rivelò che Elettra si infuriò con la sorella quando scoprì la sorella intenta ad incidere un proprio singolo con tanto di manager a seguito, il tutto alle sue spalle. Una volta scoperta la situazione, l’avrebbe poi bloccata, scatenando la lite.

Ginevra Lamborghini chi è ? Grande Fratello VIP 2022/ Scontro con Signorini e la rottura con sorella Elettra

Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra Lamborghini: perché hanno litigato? “Motivi gravissimi”

A metterci del pepe nelle ultime settimane è stato poi il settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha tentato di indagare ulteriormente sui motivi di questa rottura tra sorelle, svelando che “La Lamborghini jr. ha nascosto il suo ingresso nella casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mentendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica. – e ancora – La stessa Elettra, più celebre di Ginevra Lamborghini, era convinta che si trattasse di una fake news. Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi”. Di certo se Ginevra sarà nella Casa del Grande Fratello Vip avrà modo di chiarire ulteriormente questa situazione.

LEGGI ANCHE:

Elettra Lamborghini "il successo di Caramello? Mi sto facendo il cul*"/ "Non riesco a dormire perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA