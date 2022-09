Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato?/ “Amicizia tradita”

PERCHE’ MADDALENA CORVAGLIA ED ELISABETTA CANALIS HANNO LITIGATO?

Perché Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis hanno litigato? Questa sera i riflettori si riaccenderanno sulla showgirl ed ex ‘Velina’ di Striscia la Notizia dato che fa anche lei parte del cast di protagonisti VIP di “Nudi per la vita”, il docu-reality in quattro puntate condotto su Rai 2 da Mara Maionchi e in cui due squadre, uomini contro donne, impegnate nell’allestimento di uno spettacolo teatrale cercheranno di sensibilizzare anche sul tema della prevenzione contro il tumore. E la partecipazione della 42enne conduttrice televisiva di Galatina riporta alla memoria la rottura con la Canalis, amica di un tempo. Ma cosa è successo?

“Un grande dolore”: così ha ricordato più volte Maddalena Corvaglia la lite con Elisabetta Canalis, pur non addentrandosi mai a fondo nell’argomento e lasciando un po’ di mistero sui motivi che hanno diviso le due donne. Infatti entrambe all’epoca (a cavallo del nuovo millennio) formavano un sodalizio molto solido non solo nel tg satirico di Canale 5 ma pure nella vita: la mora e la bionda, unite anche quando le telecamere si spegnevano, tanto da diventare grandi amiche e facendosi pure da testimoni di nozze vicendevolmente. Non solo: per un periodo hanno vissuto assieme sotto il sole losangelino coi rispettivi partner; poi la rottura che alcune indiscrezioni attribuiscono a motivi d’affari, anche se negli ultimi anni non sono mancate voci a proposito di dissapori proprio dal punto di vista personale. Dove sta la verità?

DIETRO LA ROTTURA MOTIVI DI AFFARI? ALESSI, “TRADITA L’AMICIZIA PERCHE’…”

“Qualsiasi cosa dica ho paura di essere travisata” aveva detto una volta Maddalena Corvaglia, mostrando di voler mantenere un certo riserbo sulla faccenda non solo per rispetto di quella che un tempo era sua amica (pare che oggi non si frequentino più) ma anche per evitare di aggiungere altro dolore a quello già provato. La versione più volte rilanciata dai media, per quanto le dirette interessate non l’abbiano mai direttamente confermata, suggerisce che negli States le due donne avevano aperto insieme una palestra diventando socie in affari: poi il progetto è naufragato con la Canalis che ha spiegato solo di averla data in affitto (“Non sono una personal trainer e in questo settore c’è molta concorrenza”), aggiungendo di non voler parlare di Maddalena.

Il motivo del contendere sarebbe stata la decisione della Corvaglia di tornare in Italia dopo la fine della storia con Stef Burns, lasciando la Canalis con l’attività già avviata e una bella gatta da pelare: secondo Dagospia, l’ex compagna di George Clooney non avrebbe preso bene la decisione dell’amica di lasciare gli States; poi, complice la lontananza, i loro rapporti si sarebbero raffreddati e qualche articolo ha parlato di relazione quasi “inesistente” tra di loro. Alla vicenda ha dato il suo contributo pure Roberto Alessi: anche qui siamo nel campo delle indiscrezioni ma il giornalista parla di un presunto contratto e di un progetto assieme non andato a buon fine, così che una delle due “si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra”. “Però sono pronte a fare la pace, era un motivo cretino…” è la chiosa di Alessi stando alle voci da lui raccolte. Ad oggi la tanto attesa riconciliazione, almeno pubblicamente, non c’è mai stata: chi farà il primo passo?











