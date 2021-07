Maddalena Corvaglia/ “Lite con Elisabetta Canalis? È un grande dolore”

Maddalena Corvaglia è una delle ospiti della puntata di Top Dieci in replica questa sera su Rai1. Recente il gossip – totalmente infondato – che la vorrebbe impegnata in una relazione con Paolo Berlusconi, fratello del noto politico Silvio Berlusconi: sull’ultimo numero di Chi, infatti, sono uscite alcune foto che la ritraggono a cena in compagnia dell’imprenditore, ma sempre sul settimanale si legge che il loro è un legame familiare, non certamente amoroso. Lo dimostra il fatto che insieme alla showgirl ci fosse anche il figlio di lui, Davide Luigi, che peraltro è quasi coetaneo della Corvaglia.

Maddalena Corvaglia e la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia è stata uno dei volti del tg satirico Striscia la notizia dal 1999 al 2002. Insieme all’altra ‘velina’ Elisabetta Canalis, infatti, formava il duo quasi ‘iconico’ della mora e la bionda, e le due erano realmente molto legate anche nella vita di tutti i giorni. La loro amicizia è culminata nella scelta di farsi da testimone di nozze l’una dell’altra, per poi trasferirsi negli States dove hanno aperto una palestra in società. Dopo aver vissuto per un periodo a Los Angeles insieme ai rispettivi mariti, però, qualcosa tra loro si è incrinato: per anni si è parlato di un litigio che sarebbe intercorso forse per motivi di affari, forse per motivi personali (né l’una né l’altra si è mai sbilanciata); comunque sia, resta di fatto che oggi le due non si frequentano più.

Maddalena Corvaglia: “Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore”

Maddalena Corvaglia ha parlato più volte della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis. In particolare, in un’intervista al settimanale Grazia, la showgirl ha ammesso di non sentirsi ancora pronta a riallacciare i rapporti. E nemmeno se la sente di rivelare troppo: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente, può venire travisata”, spiega. “Ci metto un po’a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”. E ha aggiunto: “I sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”. La rottura con Elisabetta, infatti, ha rappresentato un “grande dolore” per lei. Le due hanno condiviso molto, dalla carriera alla crescita professionale, e la notizia del loro allontanamento ha rappresentato uno shock anche per chi le seguiva in televisione.

