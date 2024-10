È ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore? Le indiscrezioni

La voce circola ormai da un po’, ma negli ultimi giorni si fa sempre più insistente: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sarebbero sempre più vicini, e non solo come genitori del figlio Nathan Falco. Tra la celebre conduttrice e l’imprenditore ci sarebbe in atto un ‘riavvicinamento sentimentale’, almeno stando alle ultimissime indiscrezioni.

Elisabetta Gregoraci: dal ricovero in ospedale al ritorno in tv/ "Ho avuto un infezione, febbre altissima"

È il portale Dagospia ad aver lanciato lo scoop sui due ex, tirando in ballo anche l’attuale fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini, con il quale pare dunque sia in atto una crisi ormai insanabile. “Flavio Briatore pare che abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie“, si legge nel rumor, “Negli ultimi anni aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini di cui però non c’è più nessuna traccia”.

Elisabetta Gregoraci, chi è il figlio Nathan Falco: "E' geloso di me"/ "Cerco di non turbarlo"

Elisabetta Gregoraci, è finita con Giulio Fratini per Flavio Briatore?

Pare che proprio questo legame sempre complice tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e la presenza costante di quest’ultimo nella vita della conduttrice sia stata mal digerita da Giulio Fratini. Da qui una crepa nel loro rapporto che, nel corso dei giorni, sarebbe dunque diventata una vera e propria frattura. Anche il settimanale Di Più ha rincarato la dose, scrivendo tra le sue pagine solo qualche giorno fa che: “Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre più vicini. La crisi con Giulio Fratini è insanabile“. Ad alimentare questo gossip è, inoltre, la loro partecipazione al programma Questioni di Stile, trasmesso in seconda serata su Rai 2. È in quest’occasione che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono riapparsi fianco a fianco, complici e sorridenti, intenti a ricordare il loro passato. Un passato che, forse, potrebbe tornare ad essere presente.