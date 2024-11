Enzo Paolo Turchi, un percorso tortuoso al Grande Fratello 2024

Il percorso di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024 è stato tortuoso si dalle prime settimane. Dopo l’iniziale entusiasmo, il celebre coreografo ha iniziato ad accusare la mancanza della sua famiglia, sua moglie Carmen Russo e sua figlia Maria, iniziando a ‘minacciare’ il suo ritiro dal reality. Alfonso Signorini è allora corso ai ripari, chiamando proprio Carmen Russo prima per una visita di incoraggiamento al marito, poi per un vero e proprio soggiorno in Casa per alcuni giorni.

Il supporto della moglie è servito a Enzo Paolo Turchi per affrontare la malinconia e decidere di rimanere nella Casa del Grande Fratello. L’idillio, però, è durato per un paio di settimane: il coreografo, dopo aver lasciato misteriosamente e momentaneamente la Casa per ‘motivi personali’, è tornato in diretta per annunciare il suo definitivo ritiro dal programma.

Enzo Paolo Turchi spiega le motivazioni del suo ritiro dal Grande Fratello

La motivazione di questo suo addio anticipato al Grande Fratello 2024 è proprio la mancanza dei suoi affetti, e di sua figlia in particolare. Enzo Paolo non ha fatto mistero nella Casa di soffrire il fatto di essere un papà anziano e di non poter veder crescere sua figlia. È per questo che non vuole perdersi neppure un attimo insieme a lei. “Io lascio la casa perché la mia famiglia mi manca moltissimo. – ha infatti spiegato il coreografo – Ho superato miei problemi interni gravi e li ho risolti. Sappiate che vi voglio bene e vi ringrazio per tutto quello che mi avete dato.”

Il Grande Fratello è comunque servito a Enzo Paolo Turchi “per superare tanti problemi.”, tuttavia “la mia famiglia è importante, sono stato male ed era giusto così. Grazie ad Alfonso e al Grande Fratello che mi hanno dato questa bella possibilità di salutarvi. Forse tornerò per farvi qualche lezione di ballo. Adesso però devo davvero andare e non cambiate.”, ha dichiarato in diretta su Canale 5.