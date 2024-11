Perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024: colpito da un grave lutto?

Ieri sera il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi ha abbandonato, momentaneamente, la Casa del Grande Fratello 2024. A darne l’annuncio è stato il profilo social del reality che ha annunciato con un breve comunicato stampa che il gieffino ha lasciato ‘momentaneamente’ la casa per motivi personali. Non sono stati rivelati altri dettagli e non è nemmeno noto quanto resterà lontano dalla casa. Il mistero, tuttavia, verrà risolto nella puntata di questa sera del reality in cui verrà spiegato perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024.

In queste ore, tuttavia, sul web stanno crescendo le teorie e le ipotesi sui motivi per cui il Enzo Paolo Turchi ha abbandonato temporaneamente il Grande Fratello 2024. Gli esperti di gossip Deianira Marzano ed Amedo Venza riportano che la causa è un grave lutto che ha colpito Enzo Paolo Turchi, pare che sia morta una zia di Carmen Russo e che dunque il coreografo ha preferito lasciare il gioco per stare vicino alla moglie in questo delicato momento. Tuttavia al momento si tratta solo di ipotesi e indiscrezioni non c’è stato nessun annuncio.

Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi ha lasciato la Casa per impegni di lavoro?

Altra ipotesi che invece trova maggior riscontro sul perché Enzo Paolo Turchi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2024 sia dei impegni lavorativi. Sul web, infatti, in molti sospettano che dietro questa improvvisa scelta ci siano motivazioni ben precise. “Motivi personali cioè il musical di cui è regista?” “Fa lo spettacolo e poi rientra?!” si legge sui social ed il riferimento è al musical Flashdance, adattamento teatrale del celebre film le cui coreografie sono ideate proprio da Enzo Paolo Turchi. Nel cast c’è anche la moglie Carmen Russo mentre il protagonista è Alex Belli e sono previste proprio due date il 15 e 16 novembre, a Palermo e a Messina, che sia questo il vero motivo del suo abbandono? Questa sera durante la 12a puntata del Grande Fratello 2024 si saprà con certezza.