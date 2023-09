Perché Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati dopo Temptation Island 2023?/ A Uomini e Donne…

Francesca Sorrentino e Manuel Maura, l’addio a Temptation Island 2023

Tempo di confronti a Uomini e Donne per le coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2023. Oltre al confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, nel corso della prima registrazione della nuova stagione in onda oggi, lunedì 11 settembre, Maria De Filippi ospita anche Francesca Sorrentino a Manuel Maura. I due sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e, nel corso della permanenza nel villaggio dell’amore, Francesca ha capito di non poter portare avanti la relazione. Fidanzati da due anni, i due sono arrivati a Temptation dopo essersi lasciati più volte. In particolare, è sempre stato Manuel a lasciare Francesca per poi tornare da lui.

Durante il falò di confronto finale, Francesca ha così deciso di mettere un punto alla relazione e ricominciare da se stessa. Una decisione che ha confermato anche un mese dopo durante l’incontro con Filippo Bisciglia.

Le parole di Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Dopo Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno avuto un confronto finale senza telecamere. Parlandosi sinceramente, i due hanno deciso di non tornare insieme e prendere due strade diverse. “Quando siamo venuti qui, speravo arrivasse al falò dicendomi che ero la donna della sua vita, vedere che lui avesse questo grande cambiamento, che non c’è stato. E io adesso l’ho capito. Mi auguro si stare bene da sola, di stare bene io”, le parole di Francesca a Filippo Bisciglia.

“Per la prima volta ho messo prima Francesca e poi io, in questi due anni e mezzo sono stato egoista, mettevo me in primo piano. Se mi presento oggi vado a fare del male a lei in primis, se il destino ci fa rincontrare in un momento più consapevole, quando sei pronto ad affrontare una relazione al cento per cento. Mi voglio scusare perché ho fatto delle esternazioni, in cui sembra che sia un oggetto, non è mai stato un oggetto per me, in primis per lei, e poi per tutte le donne, perché non sono questo”, le parole di Manuel.

