Perché Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati a Temptation Island 2023?/ La verità a Uomini e Donne

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: l’addio nel villaggio di Temptation Island 2023

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati due protagonisti di Temptation Island 2023. I due, fidanzati da cinque anni e conviventi da quattro, avevano deciso di mettere alla prova un rapporto che Perla definiva “monotono” partecipando al programma nell’amore. Separati e confrontandosi con i single, Perla e Mirko hanno capito di avere diversi problemi di coppia da risolvere. Entrambi si sono avvicinati ai rispettivi single, ma Perla, durante l’ultimo falò, sembrava propensa a dare un’altra possibilità alla relazione. Mirko, però, fortemente invaghito di Greta, la tentatrice con cui si era rapportato, ha deciso di mettere un punto alla relazione e lasciare il villaggio proprio con Greta.

A distanza di un mese, sia Perla che Mirko, a Filippo Bisciglia, hanno raccontato di essersi lasciati definitivamente e di aver voltato pagina. Se Perla ha scelto di continuare a frequentare il tentatore Igor, Mirko ha parlato d’amore con Greta.

Le parole di Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo l’addio

“Una settimana dopo usciti da qua, ci siamo sentiti per telefono, avrei voluto un confronto maturo, ma ho capito che non ci sarebbe stato. Temptation mi ha insegnato a capire che non bisogna mai reprimere se stessi per qualcun altro, mi ha insegnato a riprendere consapevolezza dei miei mezzi”, le parole di Mirko a Filippo Bisciglia a cui ha confermato di essersi innamorato di Greta.

Perla, invece, sulla frequentazione con Igor, ha detto: “Mi sento delusa da lui, ci siamo lasciati definitivamente, ma non ci siamo più visti, per il semplice fatto di avere rispetto nei confronti di una relazione di cinque anni. Penso che non ci sia stata la priorità nel vedersi, ma non per tornarci insieme, perché per come sono fatta non avrei potuto”.

