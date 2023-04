Perche Franco Oppini e Alba Parietti si sono lasciati?/ Amore finito, ma rapporti…

Franco Oppini e l’amore con Alba Parietti

Franco Oppini, dal 2003, è felicemente sposato con Ada Alberti mentre Alba Parietti, da circa un anno, vive una felice e serena storia d’amore con Fabio Adami. I due hanno due vite diverse, ma in passato si sono amati e hanno formato anche una famiglia con la nascita del figlio Francesco. L’attore e la showgirl non hanno mai nascosto il forte sentimento che li ha uniti. Nel corso di una puntata di Vieni da me, il programma di Raiuno che conduceva Caterina Balivo, durante un’intervista di Oppini, intervenne proprio la Parietti parlando così dell’ex marito:

Franco Oppini, padre Francesco Oppini/ Perché si sono lasciati lui e Alba Parietti?

“Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana”. Un amore che, nato negli anni ’80, fu coronato dal matrimonio celebrato nel 1981: La separazione, invece, arrivò nel 1990, ma perchè Oppini e la Parietti si lasciarono?

Franco Oppini "ho rinunciato al Grande Fratello per recitare"/ "Teatro è la mia vita"

Franco Oppini e Alba Parietti: i motivi della separazione

Nessun retroscena particolare sulla separazione tra Franco Oppini e Alba Parietti il cui annuncio spiazzò il mondo dello spettacolo. Dopo essersi sposati e aver vissuto un amore intenso e importante, i due decisero di separarsi quando capirono di avere ormai dei desideri diversi. Per amore del figlio Francesco, così, arrivò la scelta di mettere un punto al matrimonio e trasformare quell’amore che li aveva uniti in amicizia. Tra i due, così, i rapporti sono sempre stati ottimi.

“Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo ‘Nei panni di una bionda’. Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“, ha raccontato Oppini nel corso di un’intervista rilasciata a Vieni da me qualche tempo fa.

FRANCO E FRANCESCO OPPINI, EX MARITO E FIGLIO ALBA PARIETTI/ "Ero una mamma anomala…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA