Franco Oppini non è solo l’ex marito di Alba Parietti, ma anche uno dei membri dello storico gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. Proprio durante gli anni clou del suo gruppo ha incontrato Alba Parietti e tra i due è scattata la scintilla che li ha fatti innamorare. Una storia d’amore coronata anche dal matrimonio celebrato nel 1981 e un anno dopo è arrivato il figlio Francesco Oppini che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere grazie alla partecipazione al reality show del Grande Fratello Vip. Non solo, Francesco Oppini grandissimo appassionato di calcio e tifoso della Juventus, si è fatto apprezzare anche come commentatore delle partite di calcio nel programma Diretta stadio… ed è subito goal!

Nonostante la nascita di Francesco Oppini però il matrimonio tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini è naufrago nel 1990 con il divorzio siglato nel 1997. Ma come è finita tra i due? La coppia parlando dei motivi che hanno causato la fine del matrimonio ha sempre sottolineato che a spingerli alla scelta di lasciarsi sono stati desideri differenti di vita. Da allora i due sono rimasti in ottimi rapporti diventando anche grandi amici.

Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini: dal matrimonio alla separazione

In realtà tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini i rapporti sono stati sempre buoni anche per il bene del figlio cresciuto con due genitori separati. Proprio Oppini ospite di Storie Italiane ha rivelato sulla fine del matrimonio con la showgirl e conduttrice: “ci siamo separati quando Francesco aveva 9 anni, è stata una separazione incruenta”.

Dopo la separazione i genitori hanno voluto salvaguardare il piccolo Francesco tenendolo lontano da beghe familiari e puntando così sull’affidamento congiunto che ha permesso ad entrambi i genitori di proseguire un rapporto sereno ed equilibrato seppur separati. Infine sempre Oppini ha confessato “il momento della separazione non è stato facile, non è mai semplice, ma ancora oggi ci sentiamo per Francesco”.

