Alba Parietti “quella volta che dissi ‘no’ a Berlusconi…”/ “Fabio Adami? Storia d’amore importante”

Alba Parietti è una delle showgirl più conosciute nel mondo dello spettacolo italiano e in una nuova intervista ha parlato della sua ritrovata felicità, al fianco del suo compagno Fabio Adami, con cui ha stabilito dopo anni di alti e bassi nella vita privata, una nuova serenità che ora cerca di godersi a pieno. Il loro amore procede nel migliore dei modi, come lei stesso ha confermato a Fanpage.

Inoltre, Alba Parietti ha anche parlato della sua carriera, delle rinunce e delle soddisfazioni che è riuscita a raggiungere in tutti questi anni. Vediamo quali sono state le sue parole e le sue dichiarazioni.

Alba Parietti e Fabio Adami, la storia va a gonfie vele

Alba Parietti ha trovato il grande amore con Fabio Adami, sales manager di Poste Italiane, sconosciuto al mondo del jet set che le ha fatto tornare il sorriso e la serenità. I due si sono conosciuti sul treno, si sono incrociati un paio di volte, insomma il destino voleva proprio che le loro vite si incrociassero, come lei stessa aveva già raccontato in qualche intervista passata.

Da allora, la loro relazione procede a gonfie vele, insieme sono felici, come racconta Alba a Fanpage, in una nuova intervista rilasciata qualche giorno fa. La showgirl, infatti, racconta della sua vita co Fabio: “Sono felice finalmente. Il mondo è pieno di gente infelice che non sopporta la felicità degli altri. Spero di aver fatto contento qualcuno”. Dalle sue parole sembra che la sua vita amorosa, dopo anni di alti e bassi con diverse relazioni finite male, sia ripartita alla grande e le premesse per un futuro roseo ci sono tutte. Come per il figlio Francesco Oppini, che è felicemente fidanzato con Francesca Viverit. Alba Parietti su questo dice: “Mi sembrano davvero molto felici, però preferisco sia lui a parlare della sua vita quando vuole farlo”.

Alba Parietti e quel rifiuto da nove miliardi di lire

Durante l’intervista a Fanpage, Alba Parietti ha raccontato anche della sua carriera e di come, negli anni ’90, ha rinunciato a contratti molto sostanziosi per progetti che non erano nelle sue corde: “umi aveva offerto nove miliardi delle vecchie lire per andare a Mediaset e dissi di no (…) È vero che ho dedicato più tempo a me stessa e alla mia vita. Forse sono stata una cialtrona, per certi versi. Non ho mai voluto rinunciare però alla certezza della mia quotidianità per una carriera che poteva essere mille volte più importante.”

Come spesse volte ha già dichiarato, Alba Parietti non ha mai accettato progetti che non sentiva fare per lei, nonostante questo significasse rinunciare a tanti soldi che magari le sarebbero anche serviti. Questa è la vita che ha voluto, lasciando dietro di sé anche diversi programmi che avrebbero potuto fare di lei una showgirl di successo ancora di più di come lo è stata. A Fanpage dichiara: “Mi sento comunque molto preparata. So di saper fare bene il mio lavoro, ma per il mio lavoro non sono disposta a rinunciare a niente. Questa è la vita che ho voluto”.











