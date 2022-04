Perché Franco Oppini si è lasciato con Alba Parietti/ La differenza d’età e…

Alba Parietti e Franco Oppini sono stati sposati per 9 anni. Il loro amore è sbocciato tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Il matrimonio è poi arrivato nel 1981 mentre la nascita del loro primo e unico figlio, Francesco, è arrivata nel 1982. La loro relazione è finita a causa della differenza di età: Franco infatti è più grande di Alba di 11 anni. All’epoca del loro primo incontro, Alba aveva solo 19 anni mentre Franco ne aveva 30.

Franco Oppini conquistò Alba Parietti con la sua intelligenza e simpatia. Nel corso dei primi anni, la passione era davvero forte. Nel 1982 arrivò poi la nascita di Francesco Maria, ma proprio dopo essere diventati genitori la differenza di età incominciò a farsi sentire. Franco Oppini, ospite nel programma Vieni da Me, ha rivelato: “Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perché rovinarlo con me?”.

La separazione tra Alba Parietti e Franco Oppini non ha portato a rancori. I due si sono lasciati in ottimi rapporti e anche oggi, dopo più di vent’anni, hanno un legame molto intenso anche per il bene di loro figlio Francesco. La separazione è arrivata appunto per la grande differenza d’età ma non ha avuto ripercussioni negative, come raccontato dall’attore: “Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo ‘Nei panni di una bionda’. Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“.

Alba Parietti, proprio nel corso dell’intervista di Franco Oppini da Caterina Balivo, si era resa protagonista di una sorpresa. In un videomessaggio, l’attrice e showgirl aveva rivelato: “Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana”. Anche dopo la separazione, tra i due è rimasto un rapporto ricco di amore e affetto, che ha portato anche ad un bellissimo legame tra Alba e Ada Alberti, che l’attore ha sposato nel 2003.











