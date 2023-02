Perchè George Ciupilan è stato eliminato dal GF Vip?/ Amico Er Gennaro “Era spento…”

George Ciupilan e l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022

George Ciupilan, considerato da tanti come uno dei probabili finalisti del Grande Fratello Vip 2022 e per qualcuno anche come il probabile vincitore, è stato eliminato a sorpresa. Il tiktoker ha perso la sfida al televoto contro due personaggi forti del reality ovvero Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Un’eliminazione che ha spiazzato il pubblico del reality che di George ha apprezzato l’educazione, il rispetto che ha mostrato nei confronti di tutti e anche i suoi silenzi.

Nikita, Oriana e George: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?/Ciupilan rischia

C’è, tuttavia, chi è convinto che a causare l’eliminazione di George sia stato il suo carattere riservato e silenzioso. All’interno della casa, George ha legato con Nikita Pelizon con cui, poi, c’è stato un allontanamento con l’ingresso di Luca Onestini. Ma qual è la causa della sua eliminazione? A parlarne è l’amico Alessandro Scarpa.

GF Vip, TG della Romania lancia un appello/ "Salvate George Ciupilan dal televoto!"

L’amico di George Ciupilan svela il motivo della sua eliminazione dal Grande Fratello vip 2022

Alessandro Scarpa, conosciuto come Er Gennaro, in un’intervista rilasciata a Casa Pipol, ha parlato così dell’eliminazione di George ciupilan: “Purtroppo era un televoto molto tosto, evidentemente doveva andare così. Ultimamente lui era molto spento e mi dispiace ovviamente”, ha spiegato Alessandro.

“Sicuramente il gruppo non l’ha aiutato. Lui è una persona molto pura e in messo a quel gruppo un po’ particolare sicuramente non si è trovato bene”, aggiunge ancora Er Gennaro. Samara, l’ex fidanzata di George Ciupilan, sempre a Casa Pipol, pensa che non entrare nelle dinamiche non l’abbia aiutato così come l’assenza di un coetaneo con cui aprirsi. “Secondo me non si aspettava di uscire, ma non ci è rimasto molto male”, aggiunge ancora l’amico di George.

GF Vip, chi uscirà tra Oriana Marzoli, George e Nikita?/ Cosa dicono i sondaggi













© RIPRODUZIONE RISERVATA