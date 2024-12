Laura Efrikian: “Volevo essere come Anna Magnani, però…”

E’ sempre portatrice di grandi racconti, di innumerevoli aneddoti che spaziano tra carriera e vita privata. Colpisce per la mancanza di filtri, per il suo raccontarsi genuino; Laura Efrikian ha scelto oggi il salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo per nuovi retroscena professionali. Si parte subito con una riflessione introspettiva e proiettata al passato e in particolare al ‘confronto’ con Anna Magnani. “Mi guardavo allo specchio e mi vedevo così male, volevo essere come Anna Magnani… Non siamo mai contente di come nasciamo. Volevo dare seguito a quello che è stata lei ma purtroppo non mi è stato possibile”.

Perché Laura Efrikian si è lasciata con l'ex marito Gianni Morandi?/ "Ero innamorata, ma..."

Laura Efrikian ripensa alla sua carriera, a ciò che è stato e ciò che poteva essere, ma il racconto non può che partire dal leggero dissenso del papà che però la lasciò libera di seguire i propri sogni. “Papà non era convinto del fatto che io volessi fare l’attrice ma non voleva mettermi i bastoni tra le ruote. Lui mi disse subito una cosa: ‘Stai attenta, devi studiare tantissimo; un’attrice, anche bella, senza cultura diventa facilmente uno straccio’. Da quel momento mi sono messa a studiare come una pazza, studiavo sempre… Quel consiglio di papà fu fondamentale”.

Chi è Laura Efrikian e carriera dell'attrice/ I figli Marianna e Marco nati dal matrimonio con Gianni Morandi

Laura Efrikian a La Volta Buona: “Ospitai a casa una fan giapponese di Gianni Morandi…”

Caterina Balivo non poteva poi non incalzare Laura Efrikian – sempre a La Volta Buona – a proposito della sua liaison più nota del passato: quella con Gianni Morandi. Insieme hanno fatto sognare il pubblico non solo con l’amore che li legava ma anche condividendo la scena del mondo dello spettacolo tra musica e recitazione con i tradizionali ‘musicarelli’. “Lui ha negli occhi un qualcosa di più, io ci sono cascata; mi sono innamorata come una matta e ci siamo sposati. Se gli ho mandato un messaggio per gli 80 anni? Sì ma non mi ha risposto, oggi prima di uscire però l’ho chiamato e ci siamo sentiti, ci siamo anche detti: ‘Come sono bravi i nostri figli’…”.

Laura Efrikian ha un compagno?/ Vita privata dell'ex moglie di Gianni Morandi: "Sono da sola da tanti anni"

Sempre in riferimento al matrimonio – concluso da anni – con Gianni Morandi, Laura Efrikian ha chiarito anche le voci del presunto tradimento con una donna giapponese. “C’entra una ragazza giapponese sulla fine della nostra storia? Assolutamente no, era semplicemente una fan che ad un certo punto è venuta a Roma… Io gli dissi di farla venire a casa, non avevo ancora chiaro se c’era oppure no un tradimento; nel dubbio dissi in cucina: ‘Ragazzi, arriva la fidanzata di mio marito, dobbiamo fare bella figura’. I miei figli li ho vestiti come i piccoli lord, anche io ero elegantissima; era come un gioco”.