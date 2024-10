Perché oggi 10 ottobre il Grande Fratello 2024 non va in onda: primo cambio di programmazione

Il Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 10 ottobre. Chi sperava di godersi una lunga serata sul divano, sintonizzato su Canale 5 con Alfonso Signorini alla guida di una nuova diretta, rimarrà invece deluso, perché il reality, a partire da questa settimana, andrà in onda soltanto una volta e sarà il lunedì. Negli anni, il Grande Fratello ci ha abituati ad una lunga serie di cambi di programmazione: dopo un consueto inizio con due appuntamenti settimanali – il lunedì e il giovedì – ecco che si passa, dopo poche settimane di programma, ad una puntata settimanale.

Sarà però soltanto una soluzione momentanea, perché è invece molto probabile che, dopo un paio di mesi, Signorini tornerà in TV due volte a settimana con il Grande Fratello 2024, ma invece del giovedì, il pubblico ritroverà il secondo appuntamento di venerdì in prima serata.

Quando torna il Grande Fratello 2024 e cosa accadrà nella prossima puntata

Oggi 10 ottobre il Grande Fratello 2024 non va in onda, dunque, e l’appuntamento con la nuova puntata salta direttamente a lunedì 14 ottobre, dalle 21.35 circa su Canale 5. Al suo posto, questa sera, un lungo appuntamento con la soap turca Endless Love, con ben tre nuovi episodi che appassioneranno il pubblico di Canale 5.

Intanto la vita nella Casa del GF non si ferma: il pubblico è in attesa di scoprire se Enzo Paolo Turchi, dopo aver vissuto qualche giorno nel reality con sua moglie Carmen Russo, deciderà di abbandonare comunque il programma o di rimanere fino a quanto il pubblico lo vorrà. Il pubblico, su Mediaset Extra, può anche seguire h24 le evoluzioni del rapporto del quadrilatero amoroso composto da Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. In tanti sono infatti in attesa della nascita della prima coppia di questa edizione del Grande Fratello.