Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello è apparso freddo e distaccato quando ha scoperto che Carmen Russo sarebbe rimasta per qualche giorno nella casa più spiata d’Italia. In confessionale ha fatto sapere che il loro matrimonio potrebbe essere in crisi, rivelazione che ha spiazzato non solo Alfonso Signorini ma anche i telespettatori. Il conduttore gli ha anche chiesto se pensa che la moglie lo abbia tradito, lui però ha negato. In molti pensano che la coppia potrebbe aver inscenato la crisi per ottenere visibilità e permettere al gieffino di restare più a lungo nel reality, lui però si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni nelle scorse ore.

Al Grande Fratello Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad un malinconico sfogo durante un confronto con Carmen Russo. Visibilmente amareggiato e confuso ha spiegato alla moglie i motivi che lo hanno spinto a pensare che c’è qualcosa che non va nel loro rapporto. Senza giri di parole il noto coreografo ha ammesso che non crede in se stesso, pensa di non aver fatto mai nulla di buono. Lui ha paura che non va più bene alla ballerina, ha anche iniziato a pensare che lei merita di più e che presto metterà fine al loro matrimonio.

Enzo Paolo Turchi in crisi al Grande Fratello, Carmen Russo lo rassicura nella casa

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono legati sentimentalmente da oltre quarant’anni e sono sempre stati molto complici, non solo dal punto di vista sentimentale ma anche da quello professionale. Eppure lui teme che il loro rapporto stia prendendo una piega diversa e che la moglie possa essere stufa di lui e del suo modo di essere.

La famosa ballerina per l’ennesima volta ha cercato di rassicurare il marito al Grande Fratello. Innanzitutto ci ha tenuto a ricordargli che le ha fatto il più bel regalo della vita, la figlia Maria. Lo ha invitato a non crearsi questi problemi e a non pensare che lei non lo vuole più. Carmen Russo ha poi continuato dicendo che nella sua testa il gieffino deve sempre trovare qualcosa che non va bene, gli ha però detto che deve invece convincersi del bello o godersela di più. Ad Enzo Paolo Turchi la moglie ha poi detto che loro ci sono, c’erano prima e ci saranno anche in futuro. Le sue parole riusciranno a tranquillizzarlo e a farlo tornare positivo? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto nella casa più spiata d’Italia e se lui smetterà di pensare che il loro matrimonio possa essere in crisi.

