Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 11 novembre: sostituito da La Talpa

Ennesimo cambio di palinsesto per il Grande Fratello 2024. Negli anni Mediaset ha abituato il pubblico di Canale 5 ad una serie di cambiamenti in merito alla programmazione del reality condotto da Alfonso Signorini, che è così andato in onda nei giorni più disparati, una o due volte a settimana. Dopo il primo cambio di quest’anno, da due appuntamenti settimanali ad uno stabilito il lunedì in prima serata, Grande Fratello cambia giorno di programmazione e non va più in onda il lunedì.

Chi infatti sperava questa sera, 11 novembre, di vedere la nuova diretta del Grande Fratello 2024 rimarrà deluso, perché il reality non ci sarà. Al suo posto però Mediaset ne ha piazzato un altro, arrivato alla sua seconda puntata: La Talpa.

Quando torna in onda il Grande Fratello 2024? Nuovi cambi di palinsesto

Se La Talpa 2024 va in onda oggi, lunedì 11 novembre, il Grande Fratello torna in onda domani, martedì 12 novembre, su Canale 5 alla solita ora. Alfonso Signorini slitta, dunque, di una giornata, affrontando anche una giornata meno complicata dal punto di vista della contro programmazione. Questo perché oggi, su Rai 1, riparte torna L’Amica Geniale con la quarta ed ultima stagione, una serie televisiva attesissima e amata ormai in tutto il mondo. A chi si chiede se lunedì prossimo il Grande Fratello 2024 tornerà in onda il lunedì, la risposta è no: il cambio di palinsesto rimane questo anche per le prossime settimane, anche se è probabile che si torni al doppio appuntamento che potrebbe essere non il giovedì, né il venerdì ma addirittura il sabato. Non resta che attendere le conferme del palinsesto nelle prossime settimane.

