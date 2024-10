Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 17 ottobre su Canale 5: motivo e nuova programmazione

Per la seconda settimana consecutiva, il Grande Fratello 2024 non va in onda di giovedì. Anche questa sera 17 ottobre 2024, Mediaset fa a meno del reality condotto da Alfonso Signorini e lascia invece spazio a una sfilza di nuovi appuntamenti con Endless Love, la nuova soap turca di Canale 5. Quella di non andare in onda il giovedì non è una casualità ma una scelta, non nuova al palinsesto di questo periodo.

Beatrice Luzzi, tapiro d'oro dopo lo scontro con Signorini al GF/ "Io esperta di piumoni? No, lo è lui"

Già negli scorsi anni il Grande Fratello, dopo le prime settimane in doppio appuntamento, è passato alla singola puntata settimanale. Una scelta provvisoria, in vista del ritorno in doppia puntata ma col passaggio dal giovedì al venerdì in prima serata. Non è chiaro se anche quest’anno sarà così, tuttavia per ora la scelta di passare al singolo appuntamento come gli ultimi anni è confermata.

Signorini attacca Beatrice Luzzi?/ Spunta una frecciatina social dopo la puntata del Grande Fratello 2024

Grande Fratello 2024 salta lo scontro con Don Matteo 14

In questo modo, il Grande Fratello 2024 evita lo scontro con una fiction amatissima dal pubblico italiano, che proprio oggi 17 ottobre torna in onda con la sua nuova stagione. Parliamo di Don Matteo 14, che vede Raoul Bova nel ruolo del protagonista (chi conosce la serie sa che l’attore ha preso il posto di Terence Hill, volto storico della serie). E c’è chi ritiene sia stata la scelta migliore per il reality, che al momento non è riuscito a decollare in fatto di ascolti, nonostante un cast promettente. La strada è, tuttavia, ancora lunga per Signorini, d’altronde è passato un solo mese e di settimane di diretta ne restano ancora molte per ribaltare il risultato.