Helena Prestes e Antonino Spinalbese: il flirt nel 2022

Antonino Spinalbese è attualmente fidanzato ma quando ha partecipato al Grande fratello Vip era single, reduce dal flirt con Helena Prestes, concorrente del Grande Fratello 2024. I due erano stati pizzicati insieme ma, entrato nella casa più spiata d’Italia, l’ex di Belen Rodriguez si era dichiarato single. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Spinalbese ha parlato pochissimo della propria vita privata ma a svelare dettagli sul flirt vissuto con Helena Prestes è stata proprio quest’ultima.

La modella brasiliana, infatti, intervistata da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge nel corso di una puntata del Gf Vip Party, infatti, ha svelato il motivo per cui il flirt è finito non trasformandosi in una storia d’amore importante.

Le parole di Helena Prestes su Antonino Spinalbese

I paparazzi sono stati fatali per Helena Prestes e Antonino Spinalbese che, dopo una breve frequentazione, hanno deciso di mettere fine al flirt percorrendo due strade differenti. “Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci”, spiegava la modella.

“Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci. Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia”, aveva aggiunto.