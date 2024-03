Perchè Holden si ritira dal serale Amici 2024?/ Lascia il talent, Rudy Zerbi lo convoca ma…

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden lascia il talent show?

Holden si ritira dalla competizione ad un passo dal serale di Amici 2024. Questa é parte integrante del rinnovato daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 22 marzo 2023, il giorno che precede la prima puntata della fase serale del talent show. Nella preparazione della puntata, Holden é chiamato a provare in una lezione di duetti con Petit e quest’ultimo lamenta un sabotaggio del primo, con l’assenza del figliastro di Laura Pausini.

Holden, figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini non presenzia alla lezione con Petit e il nipote d’arte di Nadia Rinaldi sbotta: “mi ha abbandonato e ho fatto lezione da solo”. Quindi Rudy Zerbi convoca la sua squadra, in particolare Holden, per un rimprovero al “grande assente” alla lezione con Petit, invitando la formazione a giocare per il bene comune e non in un gioco in favore del proprio tornaconto al talent show: “allora ragazzi, ho detto che dovete ragionare come una squadra, uno lavora per tutti…vorrei sapere perché non sei andato alla lezione dei duetti?” .

Holden rientra ad Amici 2024, prima del serale

A questo punto Holden si sente preso di mira e in causa, come se il talentscout lo tacciasse di menefreghismo, sabotaggio alla squadra e in più svogliatezza. Holden si dichiara peraltro tendente ad uno stato di ansia, lo stress che lo porterebbe ad allenarsi talvolta dalle attività di gruppo, anche al talent show, per poter stare solo e superare le crisi di panico. Quindi il convocato ammette di essere seguito dallo psicologo nel percorso di studio ad Amici 2024 e di essersi visto rischiare di impazzire, anche relativamente al lavoro non-stop fatto per il rilascio del video musicale del nuovo singolo Solo stanotte, dove lui avrebbe saltato anche un pasto per la promozione del lancio: “sono stanco dello scambiare le mie debolezze come noncuranza e io ho fatto più di tutto, il lavorare senza fermarsi”.

“Ti invito a darti una calmata” é il pronto rimprovero di Rudy Zerbi, che invita Holden ad abbassare i toni polemici, provocando il ritiro choc del pupillo ad Amici 2024. Holden prepara le valigie per lasciare Amici 2024, per poi fare dietrofront.

In una convocazione della squadra, in presenza di Alessandra Celentano caposquadra per il circuito ballo, Holden riceve il verdetto che gli consente di tornare in gara. Questo, in primis dato il numero risicato di concorrenti della squadra. In mancanza di Holden la squadra Zerbi-Celentano partirebbe in svantaggio con i soli 3 allievi Marisol, Petit e Dustin, e in questi termini Alessandra e Rudy convengono di dare all’uscito una seconda chance. Fuori dal serale di Amici 2024 Rudy Zerbi avrebbe, però, tenuto fuori dai giochi Holden.

