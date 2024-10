Ilaria Clemente lascia il Grande Fratello “momentaneamente”: cos’è successo?

Il Grande Fratello perde momentaneamente una concorrente. A lasciare la Casa è stata Ilaria Clemente, una delle “nip” di questa edizione del 2024. Ad annunciarlo sono stati proprio i canali social del programma tv, nei quali si legge: “Ilaria Clemente, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa di Grande Fratello”. Sui social non sono mancati gli immediati commenti, che hanno ipotizzato cosa potesse esserci dietro l’uscita dalla porta rossa della concorrente e coinquilina, molto attiva in queste prime settimane dentro la Casa. Ilaria è fidanzata con Daniele, del quale è molto innamorata: più volte ha pianto ricordandolo, in preda alla nostalgia.

Pagelle Grande Fratello 2024, 5a puntata/ Helena si sbilancia con Lorenzo, Shaila è commovente con sua mamma

Ilaria Clemente fuori dalla Casa del GF. Il web: “Potrebbe essere una gravidanza”

Secondo tanti, l’uscita di Ilaria Clemente potrebbe essere legata ad una cosa che ha rivelato pochi giorni fa ai compagni. I più attenti hanno infatti ricordato come la concorrente abbia spiegato ai coinquilini di avere un ritardo del ciclo di circa dieci giorni: dunque, questo potrebbe essere un segnale di una presunta gravidanza e l’uscita, secondo alcuni utenti del web, potrebbe essere legata proprio a questo. Ilaria Clemente ha lasciato la Casa per svolgere un test di gravidanza e delle analisi più approfondite? Non è ancora chiaro ma forse nelle prossime ore, o certamente in puntata, potremmo saperne di più.

Yulia Bruschi: "Quella che ha problemi alimentari sei tu"/ Video, frase choc a Jessica Morlacchi: è polemica!

Ilaria Clemente, come ha più volte avuto modo di raccontare all’interno della Casa, ha un fidanzato del quale è molto innamorata: si chiama Daniele e i due sono molto legati, dunque una gravidanza non stupirebbe nessuno, men che meno chi li conosce bene e sa come quanto si amino. Spesso la concorrente ha parlato proprio del fidanzato Daniele da quando è entrata all’interno della Casa del Grande Fratello: si è detta sempre molto innamorata e ha pianto nell’esprimere la mancanza che prova nei confronti dell’uomo.