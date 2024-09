Siamo alla prima settimana del Grande Fratello 2024 e già emergono le prime simpatie, interazioni che meritano un’attenzione particolare. Un fiume in piena di brio e solarità ha investito il reality grazie all’ingresso di Ilaria Clemente; concorrente nip che di professione è un’esperta in cybersicurezza. Già dai social si evince particolare simpatia per la ragazza e non manca chi cerca curiosità e aneddoti che riguardano la sua vita sentimentale. In particolare la domanda più gettonata non può che essere: chi è il fidanzato di Ilaria Clemente?

Qualcosa in più su Daniele, fidanzato di Ilaria Clemente al Grande Fratello 2024, lo apprendiamo grazie alle parole della concorrente che proprio di recente si è soffermata sugli ultimi momenti condivisi con la sua dolce metà prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. “L’ultimo saluto è stato devastante…”, inizia così Ilaria Clemente, con un volto che lascia trasparire l’amore viscerale che la lega al fidanzato.

“Da quel momento in poi siamo stati tutti i giorni insieme, praticamente abbiamo convissuto. La sera prima di entrare nella Casa? C’erano anche tutti i nostri amici perchè ho fatto una cena per i saluti, lui poi è molto socievole come me”. Prosegue così Ilaria Clemente nel raccontare l’ultima sera trascorsa con il fidanzato Daniele prima di entrare al Grande Fratello 2024, per poi aggiungere: “La cosa devastante è stata in albergo, l’ultima videochiamata; proprio i pianti, l’ultimo giorno l’ho passato disperata, cuore rotto…”.

Trasudano tenerezza le riflessioni di Ilaria Clemente, parole che rendono evidente il legame con il fidanzato Daniele che siamo certi di conoscere presto, magari con qualche sorpresa ordita dal Grande Fratello 2024. “Mi manca da morire… Poi a me non succedeva da tantissimo di stare così distanti, tipo 6 anni… E’ di una purezza unica, ma già il fatto di non avermi frenata per questa esperienza”.