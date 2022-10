Perché Iva Zanicchi si voleva ritirare da Ballando con le stelle?/ Il ‘tro*a gate’ e la lite con la Lucarelli

Perché Iva Zanicchi voleva abbandonare Ballando con le stelle 2022? Le sue dichiarazioni

Iva Zanicchi era pronta ad abbandonare Ballando con le stelle 2022 dopo la primissima puntata. Chi ha seguito l’esordio di questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci sa bene cos’è accaduto in diretta: lo zero di Selvaggia Lucarelli e il ‘tro*a’ sfuggito alla Zanicchi contro la giornalista, sussurrato all’orecchio del suo maestro Samuel Peron hanno sollevato una polemica che è durata per tutta la settimana e che sicuramente sarà affrontata anche nella diretta di questa sera.

Iva Zanicchi squalificata o penalizzata per "troi*" verso Selvaggia Lucarelli?/ La scelta di Milly Carlucci

Proprio in virtù di questo, dopo l’accaduto Iva Zanicchi ha iniziato a pensare alla possibilità di ritirarsi da Ballando con le stelle. “Sabato sera per me sarà molto dura, voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. All’inizio l’istinto era quello di andare via. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi”, ha infatti ammesso la cantante in un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini.

Ballando con le stelle, Codacons contro Selvaggia Lucarelli/ "Lascia la giuria altrimenti denunceremo la Rai"

Iva Zanicchi, il ‘tro*a’ alla Lucarelli e le sue scuse

Pare però che, almeno per ora, Iva Zanicchi abbia accantonato questa ipotesi e abbia invece deciso di continuare la sua avventura a Ballando, pronta a fare i conti con la Lucarelli. In merito al ‘tro*a’ d’altronde si è così giustificata: “Sono focosa, non riesco a frenarmi. Nulla mi giustifica ma mi aveva dato della parac*la e mi è dispiaciuto perché non lo sono. – e ancora – Ho chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli ieri sera appena me l’hanno detto, nessuno mi aveva avvertito, io non mi nascondo, io li ho detti quei discorsi. Ci ero rimasta male, mi sono avvicinata al suo orecchio (di Samuel Peron, ndr) e ho sussurrato questa parolaccia. Una parola stupida, che non voleva assolutamente offendere.”

LEGGI ANCHE:

Iva Zanicchi e l'insulto a Selvaggia Lucarelli/ "Mi dispiace per chi mi vuole bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA