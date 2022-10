Iva Zanicchi ha dato della tr***a a Selvaggia Lucarelli?/ Rischio squalifica…

Iva Zanicchi ha insultato Selvaggia Lucarelli? Il popolo del web si divide

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli hanno infiammato il popolo del web. Nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, la cantante ha avuto un acceso diverbio con la giurata tanto da indirizzarle delle frecciate che non sono passate inosservate. Dopo averle detto “Selvaggia dammi quel ca**o che ti pare”, Iva Zanicchi, ridendo e abbracciando Samuel Peron, ha commentato all’orecchio del ballerino con un tr*ia captato però abbastanza chiaramente dal microfono. Nella notte, Selvaggia Lucarelli ha postato il video dell’insulto scrivendo a corredo la didascalia: “Io attendo le scuse”. Proprio nelle scorse ore la cantante ha pubblicato un post in cui si è scusata con Selvaggia Lucarelli spiegando che nelle sue parole non c’era cattiveria e che la sua intenzione non era quella di offendere: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”.

Il popolo del web però non perdona. Nelle scorse ore sono stati in molti a commentare quello che era successo tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Secondo alcuni Iva Zanicchi ha avuto una caduta di stile: “La Zanicchi è spesso volgare e si fa passare per spontanea. In questo caso è stata veramente offensiva”. Alcuni invece sostengono che Iva Zanicchi debba ricevere un provvedimento serio: “Speriamo che Selvaggia la quereli e che venga squalificata dal programma”, è un altro commento. Il popolo del web è diviso.

L’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli ha fatto storcere il naso anche agli altri giurati di Ballando con le stelle. Tra questi a prendere la parola è stato anche Fabio Canino che in un tweet ha condannato duramente le parole riservate da Iva Zanicchi alla giurata chiedendo le scuse: “Totale solidarietà a Selvaggia Lucarelli. L’offesa volgare e becera di Iva Zanicchi non può passare. Deve chiedere scusa”. E pensare che proprio di recente Iva Zanicchi non aveva nascosto un po’ di timore per le eventuali critiche di Selvaggia Lucarelli. La cantante aveva dichiarato di essere stata pronta ad accettare le critiche purché non sfociassero nelle offese: “La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’. A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco”.

Milly Carlucci ha quindi tranquillizzato la concorrente dicendo: “Tu sei una donna intelligente, vedrai che riuscirai, poi c’è sempre qualcuno da parte dei concorrenti. L’offesa personale non arriva, al massimo c’è una considerazione del lavoro fatto”. Qui però a quanto pare ad essere caduta nell’offesa è stata Iva Zanicchi. Anche stavolta però la perdoniamo.











