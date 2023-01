Perchè Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati?/ “Rapporto incrinato dopo…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova: i motivi della rottura

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip durante la seconda edizione. Tra loro non c’è stato un colpo di fulmine, ma una storia nata giorno dopo giorno. Nella casa, si sono conosciuti a fondo senza scambiarsi neanche un bacio. L’amore vero è scoppiato solo al termine del reality quando Ivana ha chiuso definitivamente la situazione con un altro ragazzo che aveva lasciato in bilico prima di varcare la porta rossa. Dopo essersi dichiarati, i due sono stati insieme per quasi quattro anni vivendo a Milano. La loro è stata una storia importante che si è incrinata con il tempo come ha raccontato Luca nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo averla definita la storia più importante nella sua vita, Onestini ha svelato i motivi della rottura. Nessun tradimento alla base della rottura che sarebbe arrivata anche a causa dei momenti che hanno trascorso lontani.

Luca Onestini: "Ivana Mrazova l'unica che poteva essere la madre dei miei figli"/ Annuncio bomba di Signorini

“Siamo stati insieme tre anni e mezzo. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”, le parole di Luca.

Ivana Mrazova, chi è l'ex fidanzata di Luca Onestini/ Che fine ha fatto? Dalla moda a Sanremo fino...

Ivana Mrazova e Luca Onestini: i rumors dopo la rottura

Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati davvero? Ad annunciare la rottura sono stati i diretti interessati, ma intorno alla rottura di Ivana e Luca continuano i rumors. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, infatti, i due non si sarebbero mai lasciati guardandosi negli occhi. A svelarlo è stato Simone Riva, agente di Ivana che, in un’intervista rilasciata a Chi, ha dichiarato:

“Luca e Ivana non si sono mai lasciati ‘realmente’ e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto”, le parole dell’agente della Mrazova.

Mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip contro Onestini/ "Fate vedere i video"

© RIPRODUZIONE RISERVATA