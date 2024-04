Perchè la sfida Dustin Taylor vs Martina è stata annullata nel terzo serale Amici 2024/ Ecco il motivo

Tra i papabili vincitori, rispettivamente dei circuiti canto e ballo, Martina Giovannini e Dustin Taylor diventano protagonisti di una sfida infuocata nel terzo serale di Amici 2024.

“Martina vs Dustin. Prova annullata”, si apprende dagli spoiler quando nel mezzo della seconda tra le tre manche di gioco previste tra i talenti di canto e ballo Martina si trova schierata contro Dustin, per il confronto delle rispettive squadre, Todarelli vs Zerbi-Cele. Tuttavia, la prova viene categoricamente annullata, come stabilito alle votazioni dei giudici preposti al serale di Amici, prima del ballottaggio.

La sfida ballo vs canto é annullata: cos’è successo ad Amici 2024 nel terzo serale?

Il motivo dell’annullamento della sfida tra il canto e il ballo di Amici 2024 é presto detto, infatti non si tratta di un’infrazione commessa nel gioco, bensì proprio per una impossibilità del giudice Bravi di dare il punto decisivo in seguito al pari merito tra i due concorrenti con i due voti espressi da Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio.

