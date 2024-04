Pronostico ballottaggio Amici 2024: eliminata Lucia o Sofia/ Squadra Emanuel Lo-Cuccarini si é dimezzata?

Anticipazioni Amici 2024: Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti si scontrano al ballottaggio eliminatorio

Sale l’attesa generale per la terza puntata del serale di Amici 2024, con la preannunciata quinta eliminazione di una concorrente tra Lucia Ferrari e Sofia Cagnetti. Entrambe le giovani sono membri della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo “i Cuccalo”.

Il ballottaggio finale del serale di Amici 2024 vede per ora tra gli eliminati: i ballerini Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse della seconda puntata, e Kumo insieme con il cantante Ayle fuori alla prima puntata serale del talent show di Maria De Filippi.

Ma chi sia l’eliminata tra Lucia e Sofia non ci é dato sapere, tuttavia il risultato al termine delle votazioni dei giudici adibiti Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi sarà reso noto in chiusura della terza puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi.

Il possibile fattore dell’eliminazione al terzo serale di Amici 2024: la previsione

Non resta quindi che analizzare i primi due serali e le ultime votazioni del pubblico nella puntata speciale registrata settimana scorsa, nella quale cantanti e ballerini si sono sfidati con i loro “cavalli di battaglia”, per capire in base la livello di gradimento chi possa essere eliminata tra Lucia e Sofia. La Ferrari risulta essere tra le prime posizioni, più precisamente occupa il gradino di bronzo di terza classificata tra i concorrenti più amati di Amici 2024.

Mentre la Cagnetti, nonostante stia dando prova di un talento poliedrico, occupa la penultima posizione. Posizioni che potrebbero influenzare i giudici alle votazioni, segnando il salvataggio di Lucia e l’uscita di Sofia al terzo appuntamento serale di Amici 2024.

L’eliminazione prevista ai danni dei Cuccalo porterebbe la squadra a dimezzarsi rispetto al numero di componenti che presentava agli esordi nella prima puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi scendendo a quota tre elementi.











