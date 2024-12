I telespettatori che ogni pomeriggio amano tenersi compagnia con le interviste, i giochi e tutto ciò che riguarda il salotto di Caterina Balivo, quest’oggi avranno forse un appuntamento ancora più importante da seguire. Oggi, 20 dicembre 2024, La Volta Buona non va in onda; il talk tra attualità e cronaca che da più di un anno occupa il palinsesto di Rai Uno si prende una giornata di riposo, ma perchè? Il motivo è più che lodevole dato che la trasmissione lascerà spazio alla maratona Telethon.

In molti avranno pensato che il perchè La Volta Buona non va in onda oggi 20 dicembre 2024 fosse da ricondurre ad una pausa anticipata per le festività natalizie. In realtà, come anticipato, il palinsesto Rai dedicherà la giornata – in vista della maratona Telethon – a diversi programmi speciali dedicati proprio alla fondazione che sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche.

Quando torna in onda La Volta Buona di Caterina Balivo

Non sarà solo La Volta Buona a non andare in onda – oggi 20 dicembre 2024 – per lasciare spazio ai programmi di solidarietà per la maratona Telethon; anche La Vita in Diretta, L’Eredità e Porta a Porta lasceranno spazio agli appuntamenti dedicati alla ricerca scientifica.

E quindi, quando torna in onda La Volta Buona di Caterina Balivo? Come consuetudine, il talk pomeridiano tornerà il prossimo lunedì. Da mettere in conto però una nuova pausa pochi giorni dopo data l’imminenza delle festività natalizie.