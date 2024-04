Perché l’Isola dei Famosi 2024 non va in onda giovedì 25 aprile?/ L’annuncio di Vladimir: ecco quando torna

L’Isola dei Famosi 2024 non va in onda giovedì 25 aprile 2024: ecco perché

L’Isola dei Famosi 2024, per la prima volta da quando è iniziata questa nuova edizione, sarà costretta a rinunciare al doppio appuntamento settimanale. Il reality honduregno condotto da Vladimir Luxuria è sempre andato in onda il lunedì sera e il giovedì sera ma, questa settimana, subirà una piccola modifica. A comunicarlo è stata la stessa conduttrice nel corso della puntata andata in onda ieri sera: rivolgendosi al suo pubblico, ha infatti annunciato che la prossima puntata non sarà giovedì 25 aprile ma direttamente lunedì prossimo, il 29 aprile.

Ma a cosa è dovuto questo cambio di palinsesto? Perché l’Isola dei Famosi 2024 non va in onda regolarmente il prossimo giovedì sera? Il motivo è legato al giorno di festa del 25 aprile, in cui ricorre l’anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Pertanto Mediaset ha deciso di rivedere il suo palinsesto e di stravolgerlo, toccando anche altri programmi come la soap opera turca Endless Love e le trasmissioni di Maria De Filippi Uomini e donne e Amici 2024.

L’Isola dei Famosi 2024 non va in onda, al suo posto Terra Amara: quando torna il reality

Nello specifico, ecco come cambierà il palinsesto di Canale 5 giovedì 25 aprile 2024, anniversario della Liberazione. Il pubblico dovrà rinunciare al consueto appuntamento pomeridiano prima con Endless Love, poi con Uomini e donne e, a seguire, con Amici 2024. Al loro posto andrà in onda una super puntata de La Promessa, che inizierà alle 14.10, come sempre subito dopo Beautiful, e si concluderà alle 16.55, quando lascerà poi spazio a Myrta Merlino con Pomeriggio 5.

Cosa andrà invece in onda giovedì sera al posto de L’Isola dei Famosi 2024? Il palinsesto di Canale 5, per l’occasione, prevede un nuovo appuntamento serale con la soap opera turca Terra Amara. Il reality honduregno, come annunciato da Vladimir Luxuria ieri sera, tornerà dunque regolarmente in onda a partire dal prossimo lunedì. E, molto probabilmente, da quella settimana tornerà anche il doppio appuntamento con il ritorno del giovedì sera.

