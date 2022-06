Marco Cucolo malore dopo eliminazione di Lory/ Nuovo ritiro all’Isola dei Famosi 2022?

Marco Cucolo, concorrente de “L’Isola dei Famosi”, è stato colto da malore nella serata di ieri, lunedì 6 giugno 2022. Tant’è che, nonostante l’eliminazione, Lory Del Santo, sua fidanzata, ha rivolto subito a lui e alle sue condizioni di salute il suo pensiero. Infatti, non appena la donna ha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Cucolo ha avuto un malore ed è stato subito portato in infermeria: al momento, non trapelano ulteriori informazioni al riguardo.

"Lory Del Santo massacrata senza pietà all'Isola dei Famosi!"/ Tuona il manager Chiparo "anche dallo studio"

Lory Del Santo, durante la sua avventura in Honduras, ha sempre tenuto a sottolineare una cosa: “Marco Cucolo ci tiene molto ad essere indipendente. L’ha voluto dimostrare dall’inizio. Lui non dipende da me, ha le sue idee e le difende con le unghie e con i denti”. Ovviamente, però, il filo che li tiene saldamente l’uno al fianco dell’altra ha il suo peso, soprattutto in un frangente come questo… Un altro aspetto delle splendide mille sfumature che compongono l’anima di Lory.

Lory Del Santo eliminata da L'Isola dei Famosi/ "Esco a testa alta, felice di tutto"

MARCO CUCOLO, MALORE ALL’ISOLA DEI FAMOSI DOPO L’ELIMINAZIONE DI LORY: “SONO 12 GIORNI CHE…”

Già negli ultimi giorni, Marco Cucolo sembrava essersi allontanato dagli altri naufraghi e in molti pensavano che potesse in qualche modo aver risentito delle tensioni vissute in Honduras nelle ultime settimane. Invece, è stata la stessa Lory Del Santo a rivelare la verità a Maria Laura De Vitis: quest’ultima era preoccupata del fatto che Marco non stesse più bene all’Isola e Lory Del Santo, in un certo senso, ha confermato la sua intuizione, anche se la realtà dei fatti è slegata dalle condizioni psicologiche di Marco Cucolo.

Marco Cucolo critica Lory Del Santo, lite tra fidanzati all'Isola/ Lei va via senza salutarlo…

Come ha spiegato Lory, “non credo che stia molto bene. Sono 12 giorni che…”, facendo intuire così che Marco Cucolo stia soffrendo per via di alcuni problemi gastrointestinali. Malgrado ciò, Maria Laura De Vitis ha fatto notare a Lory Del Santo che spesso tra lei e Marco Cucolo a mancare è il confronto: “Se io avessi un fidanzato sull’Isola, ci parlerei”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA