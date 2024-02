Perché Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello 2024/ Paolo Masella svela “C’entra contratto”

Marco Maddaloni ha lasciato momentaneamente il Grande Fratello 2024: comunicato ufficiale

Ieri notte dopo la 40° puntata del reality di Canale 5 i telespettatori hanno assistito alla misteriosa, ‘scomparsa’ di Marco Maddaloni, che ha abbandonato il Grande Fratello 2024. Lo judoka è entrato in confessionale e non è più uscito. A molti ha ricordato quello che è successo in una scorsa edizione ad Alda D’Eusanio che, dopo le pesanti dichiarazioni contro Laura Pausini, è stata squalificata immediatamente dal reality. La situazione dello sportivo, però, sembra essere diversa.

Ad annunciare l’addio momentaneo poco dopo ci ha pensato lo stesso Grande Fratello con un comunicato ufficiale postato sul profilo social del reality. Poche parole in cui si annunciava solo che Marco Maddaloni ha abbandonato momentaneamente il Grande Fratello 2024 a causa di non specificati motivi personali ma nulla di più: “Marco Maddaloni lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali.”

Perché Marco Maddaloni ha abbandonato il Grande Fratello 2024? Paolo Masella spiega i motivi

L’uscita improvvisa di Marco Maddaloni dal Grande Fratello 2024 ha lasciato interdetti gli altri concorrenti, anche loro increduli per l’improvviso addio. A fare chiarezza sui veri motivi e perché Marco Maddaloni è uscito dal Grande Fratello 2024 ci ha pensato Paolo Masella che parlando con Beatrice Luzzi ha spiegato: “Voleva avere la possibilità di leggere il contratto, nulla di più. Voleva sapere informazioni sul contratto.” Ed il mese scorso, infatti, lo sportivo proprio a Masella aveva rivelato tutta la sua insofferenza nel continuare a rimanere nella Casa: “Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa. Sto qui da tre mesi e non ce la faccio più, questa è la verità.” E poi successivamente ha aggiunto: “Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito. Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui.”

Qual è stata la reazione degli altri concorrenti all’abbandono di Marco Maddaloni del Grande Fratello 2024? Anita Olivieri, per esempio, come riporta Biccy, si è detta invidiosa: “Ragazzi adesso però devo dirvi una cosa. Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese. Cioè veramente li sto invidiando“.













