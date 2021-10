Perchè Maria De Filippi caccia Joele Milan da Uomini e donne/ “Non posso più continuare…”

Maria De Filippi è semre super comprensiva con le persone che partecipano alle sue trasmissioni. Di fronte, però, al tentativo di non rispettare le regole dei programmi, la conduttrice mette tutti di fronte alle proprie responsabilità. Dopo il rimprovero fatto agli allievi di Amici 2021 rei di aver infranto più volte le regole in poche settimane, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, alle 14.45 subito dopo l’appuntamento quotidiano con Una Vita.

Maria De Filippi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, mostrerà a Joele Milan la clip di un ballo fatto con la corteggiatrice Ilaria Melis al termine della puntata trasmessa ieri. Dalla clip si ascolterà il tronista chiedere ad Ilaria Melis di seguire il suo migliore amico sui social in modo da potersi sentire senza le telecamere del dating show di canale 5.

Cosa ha detto Maria De Filippi a Joele Milan dopo essere stata informata dalla propria redazione del suo tentativo di non rispettare le regole di Uomini e Donne? A svelare, in parte, quello che è stato il discorso della conduttrice è stata la corteggiatrice Ilaria nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.

“Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: ‘Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?”, ha spiegato Ilaria.

