Perchè Meghan Markle è assente all’incoronazione di Re Carlo/ Tensioni con Kate e…

Meghan Markle assente alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo

Il prossimo 6 maggio, tutto il Regno Unito si riunirà intorno alla famiglia reale con la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo. Cerimonia a cui, naturalmente, sarà presente il Principe William con la moglie Kate, ma anche il principe Harry che, dopo aver ricevuto l’invito, ha deciso di esserci. Con Harry, però, non ci sarà la moglie Meghan Markle che sarà la grande assente della cerimonia, ma perchè la Markle non sarà presente all’evento più atteso dell’anno?

"Regina mandò Principe Harry in guerra"/ Rivelazione choc "William troppo importante"

Qualcuno ha ipotizzato che il motivo dell’assenza sia da ricercare nell’impossibilità di portare i i figli Lilibeth e Archie che, proprio il 6 maggio, festeggerà il compleanno. In realtà, l’assenza di Meghan Markle non sarebbe legata ai figli come fa sapere Vanity Fair analizzando tutta la situazione.

Meghan Markle entra in politica?/ "Ha pagato l'ex addetta stampa di Michelle Obama…"

Meghan Markle assente alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo per Kate Middleton?

Secondo quanto fa sapere Vanity Fair, alla base del forfait di Meghan Markle alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo, ci sarebbe la rivalità con Kate Middleton. Secondo gli ultimi rumors, tra la moglie di Harry e quella di William non ci sarebbe tanta simpatia. Inoltre, alla base della decisione di Meghan ci sarebbe anche la rivalità con Sophie Rhys-Jones, la nuova duchessa di Edimburgo con cui i rapporti si sarebbero raffreddati quando, all’inizio della sua vita da moglie di Harry, Meghan rifiutò l’aiuto di Sophie che si era offerta di aiutarla a capire i complessi meccanismi della famiglia reale.

Harry e Meghan chiamano figli 'principe' e 'principessa'/ Titoli per Archie e Lilibet

A spingere, inoltre, la Markle a non presentarsi a Londra il prossimo 6 maggio sarebbero i rapporti, ormai rotti, con la famiglia reale in seguito alla pubblicazione del libro Spare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA