Perché Milena Miconi è assente al GF Vip?/ Il lutto, l’intervento di Signorini e quando rientra

Perché Milena Miconi è assente al Grande Fratello Vip oggi 6 febbraio?

Nella giornata del 5 febbraio 2023 Milena Miconi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Un comunicato ufficiale pubblicato su tutti i social del programma ha infatti annunciato l’uscita della concorrente, parlando però di addio ‘momentaneo’ e non, come invece si è inizialmente pensato, definitivo al gioco. Una decisione arrivata in conseguenza a una terribile notizia: la morte del suo agente Alessandro Lo Cascio.

Pare però che la decisione iniziale di Milena fosse proprio quella di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, tra le ultime entrate nel reality, aveva infatti parlato di ritiro ma, stando a quanto fa sapere Biccy, “parlando con la produzione e Alfonso Signorini si è poi arrivati a un accordo di uscita momentanea, come hanno già fatto in questa edizione Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti (per andare a votare) e Antonino Spinalbese (per sottoporsi a un piccolo intervento di routine).”

Milena Miconi: quando tornerà al GF Vip?

Milena Miconi dunque dovrebbe rientrare a breve: ma quando? Di certo non sarà presente nella diretta del Grande Fratello Vip 7 di oggi 6 febbraio: proprio oggi si sono infatti tenuti i funerali ai quali Milena ha partecipato per poi tornare immediatamente in quarantena che, ricordiamo, è obbligatoria per entrare nella Casa. Con grande probabilità sarà però presente nella puntata prevista per giovedì 9 febbraio 2023.

