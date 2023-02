Milena Miconi lascia Gf Vip per morte agente Lo Cascio/ “Non reggo”: dubbi su rientro

Milena Miconi lascia la Casa del Gf Vip

Milena Miconi ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip per la morte di Alessandro Lo Cascio. Il noto manager di diversi personaggi del mondo dello spettacolo era anche amico dell’attrice, oltre che manager della stessa, comprensibilmente scossa quando ha appreso la notizia della morte. Richiamata in confessionale questa mattina, ha destato subito la preoccupazione dei concorrenti. Quando è uscita, è scoppiata in lacrime tra le braccia dei coinquilini che l’hanno subito consolata dopo aver appreso anche loro la triste notizia.

La concorrente ha confidato anche di aver avuto modo di parlare con la sua famiglia, poi ha confessato di aver deciso di lasciare la casa del Gf Vip in seguito alla morte dell’amico manager. «Come faccio a restare qui dentro? Non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento», ha detto Milena Miconi. Dopo qualche ora ha preparato uno zaino e ha iniziato a salutare tutti i concorrenti della casa, promettendo loro di continuare a guardarli. Ma il suo abbandono è solo temporaneo, come confermato poi via social dal reality.

Gf Vip “Milena Miconi via momentaneamente”

«Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali», ha scritto il Grande Fratello sui suoi canali social. Dunque, Milena Miconi ha lasciato il reality, ma non definitivamente. In casa però c’è chi teme che possa decidere di non tornare, come Micol Incorvaia. Resta da capire come si procederà con il ritorno, visto che prima di entrare nella Casa bisogna osservare un periodo di quarantena. Dunque, tornerà nella puntata di venerdì o la settimana prossima? Al momento non c’è nulla di ufficiale in merito. Di sicuro può contare sul sostegno di tutti, dentro e fuori la casa, della famiglia e degli amici, come Manila Nazzaro, che infatti le ha dedicato un tweet: «Milena ora devi essere forte anche per Ale che vorrebbe vederti lì dentro fino alla fine…». Ma anche gli utenti sui social le stanno esprimendo affetto tramite video e messaggi, ma anche grande stima.

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2023













