La puntata di Pomeriggio 5 del 25 ottobre 2024, su Canale 5, non vedrà Myrta Merlino alla conduzione. La padrona di casa sarà infatti assente, anche se soltanto per questa puntata, lasciando il posto ad un collega. È stato proprio Merlino ad annunciare, nella puntata di ieri, che oggi non sarebbe stata alla conduzione per questioni personali. “Amici miei io tra l’altro domani non ci sarò qui con voi, – ha dichiarato la conduttrice in diretta – non mi vedrete perché ho un impegno personale.”

Myrta Merlino ha dunque spiegato chi prenderà il suo posto: “Mi sostituirà la collega Simona Branchetti. La ringrazio per la grande disponibilità. Ci vediamo come sempre lunedì. Buon weekend a tutti voi. Mi mancherete“. Simona Branchetti è, d’altronde, un volto già noto ai programmi di informazione di Canale 5, sia del mattino che del pomeriggio.

Non sarà, dunque, Giuseppe Brindisi a sostituire Myrta Merlino, come accaduto varie volte nelle precedenti assenze della conduttrice. Brindisi, tuttavia, non ha fatto mistero del fatto che sarebbe felice di prendere stabilmente il posto della collega alla guida dello show pomeridiano: “Condurlo quando non c’era la padrona di casa mi è piaciuto. – ha ammesso in un’intervista al settimanale Mio – Perché è una bella trasmissione tra cronaca e attualità. Se mi piacerebbe condurlo in futuro? E a chi non piacerebbe essere al timone di una tra le trasmissioni più importanti di Canale 5? Però io sto bene anche nei miei programmi.“

Ricordiamo, infatti, che non è la prima volta che Myrta Merlino si assenta per motivi personali. In passato ha rivelato che, in alcuni weekend, parte per raggiungere la famiglia e trascorrere del tempo con i suoi figli che non riesce a vedere sempre.