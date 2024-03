Perché Myrta Merlino è assente a Pomeriggio 5?/ “Via per questioni familiari”: al suo posto Giuseppe Brindisi

Myrta Merlino assente a Pomeriggio 5 nella puntata del 22 marzo 2024: ecco perché

Gli spettatori abituali di Pomeriggio Cinque avranno notato sin dal promo della puntata del 22 marzo l’assenza alla conduzione di Myrta Merlino, chiedendosi il motivo di questa mancanza. Al suo posto, ritorna Giuseppe Brindisi, già al timone dello show durante l’assenza di Merlino lo scorso febbraio, quando era stata colpita da un’influenza. Sarà lui a sostituire la conduttrice solo per oggi.

Al contrario di ciò che potrebbe essere ipotizzato, non ci sono retroscena sensazionali dietro l’assenza di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Stando a quanto fa sapere DavideMaggio.it, circa un mese fa, la conduttrice ha richiesto due permessi: uno per l’odierna puntata e un altro per i primi di aprile. I motivi dietro questi permessi sono puramente familiari, e sembrano essere anche piacevoli per la conduttrice. Oggi, infatti, Merlino si è recata a Londra per raggiungere sua figlia.

Questa breve interruzione, dunque, offre a Myrta Merlino l’opportunità di trascorrere del tempo in famiglia. La conduttrice tornerà regolarmente al timone del programma di Canale 5 a partire da lunedì. Proprio la conduttrice di Pomeriggio 5, negli ultimi giorni, è al centro di una serie di indiscrezioni. Pare, infatti, che il futuro di Myrta Merlino alla conduzione del programma di Canale 5 sia alquanto incerto. Nelle ultime ore si parla della possibile sostituzione della conduttrice a partire dal prossimo anno. Al suo posto potrebbe entrare in scena Cesara Buonamici, mezzo busto del TG5 che quest’anno ha esordito come opinionista del Grande Fratello al fianco di Afonso Signorini. Secondo le indiscrezioni, lanciate da Dagospia, potrebbe essere la perfetta sostituta di Myrta Merlino, che non ha sbancato in quanto ad ascolti dopo l’uscita di scena di Barbara D’Urso.











