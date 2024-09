Dopo la rassegna olimpica conclusasi lo scorso 11 agosto, procedono a gonfie vele le Paralimpiadi di Parigi 2024 all’insegna dell’inclusività. La competizione sportiva non manca di emozioni, imprese storiche e ovviamente sono inevitabili anche le delusioni. In tale contesto sono innumerevoli le curiosità, le domande degli appassionati, soprattutto nel merito delle diverse discipline e in riferimento al regolamento. C’è però un interrogativo che sembra stonare con la natura della competizione e con il suo carattere inclusivo: perchè non ci sono atleti sordi alle Paralimpiadi di Parigi 2024?

Per capire perchè non ci sono atleti sordi alle Paralimpiadi di Parigi 2024 bisogna osservare direttamente il regolamento indetto dal Comitato Paralimpico Internazionale. Nello specifico, i Giochi non prevedono atleti con disabilità uditive per questioni di ammissibilità secondo i criteri di classificazione delle disabilità. Sono invece ammessi atleti con disabilità fisiche, visive o intellettuali.

Atleti sordi assenti alle Paralimpiadi di Parigi 2024, per loro una competizione a parte: le Deaflympics

Chiaramente, il fatto che non ci siano atleti sordi alle Paralimpiadi di Parigi 2024 non implica che le persone affette da tale disabilità non possano comunque vivere il sogno di dedicarsi alla propria passione sportiva. Esiste infatti, dal 1924, una competizione sportiva interamente dedicata a chi ha disabilità uditive: le Deaflympics.

Le Deaflympics prevedono oltre 20 discipline con l’accesso consentito ad oltre 100 nazionalità: dunque, per coloro che vivono le disabilità uditive si tratta comunque di una valida alternativa alle Paralimpiadi trattandosi infatti di una delle competizioni sportive più antiche della storia. Oltre a non essere presenti alle Paralimpiadi di Parigi 2024, le persone affette da sordità difficilmente potranno avere accesso in futuro a competizioni olimpiche nonostante in rari casi ci siano state delle eccezioni. Il tutto è da ricondurre alla difficile valutazione di tale patologia rispetto all’incidenza sulle prestazioni sportive.

