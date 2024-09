DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024: INIZIA LA SECONDA SETTIMANA!

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 torna a farci compagnia lunedì 2 settembre: prende il via la seconda settimana di questi Giochi dedicati agli atleti con disabilità, e bisogna dire che sarà anche l’ultima visto che domenica 8 settembre è prevista la chiusura della kermesse. La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci consente anche di parlare del medagliere: possiamo dire che non sia una sorpresa vedere la Cina al comando delle operazioni con la Gran Bretagna che insegue, l’Italia invece appare in linea con il passato e le aspettative e si sta ampiamente giocando la possibilità di chiudere nelle prime dieci nazioni.

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 ci ha già dato parecchie soddisfazioni nei giorni scorsi: la storica medaglia numero 600 arrivata dal ciclismo su pista, ma anche tutti i successi nel nuoto che hanno confermato l’Italia come una grande potenza in questa disciplina. Adesso come detto bisogna parlare della giornata di lunedì 2 settembre, dunque nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 proviamo a fare ordine e presentare la scaletta degli eventi perché, come sempre, le gare in programma sono tantissime e non sarà facile districarsi attraverso medaglie, podi e competizioni in cui saranno soprattutto presenti gli italiani.

DIRETTA PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 viene affidata come sempre ai canali della televisione di stato, quindi la visione dei Giochi sarà ancora una volta in chiaro: ricordiamo che sono Rai Due e Rai Sport HD a garantire la programmazione dell’evento, dando risalto soprattutto agli italiani sul primo canale ma poi provando a seguire quante più gare possibile, tenendo ovviamente conto della contemporaneità. Per quanto riguarda la diretta streaming video, in assenza di un televisore potrete avere accesso liberamente al sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PARALIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA LIVE PARALIMIPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 si apre oggi con le finali del triathlon maschile: nella categoria PTWC compete il nostro Giovanni Achenza e si parte alle ore 8:15, mentre alle ore 9:30 è prevista la finale della categoria PTS2 e qui avremo invece Gianluca Valori, ad ogni modo l’Italia proverà subito a portare a casa due medaglie. In più oggi la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 prosegue con il grande programma dell’atletica, con tantissime finali a cominciare dal salto in lungo maschile T12 e proseguendo con il lancio del disco maschile F56, a chiudere saranno invece i 1500 metri maschili T54.

Va ricordato, a margine e corredo della diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi, che come nel nuoto le gare sono tantissime: avevamo già detto come solo i 100 metri, tra maschile e femminile, prevedano 29 eventi perché bisogna tenere conto di tutte le varie disabilità. Previste poi oggi le finali di badminton e ancora la finale W1 a squadre miste di tiro con l’arco, si proseguirà con la pistola 24 metri SH1 mista ma, come già detto, sono davvero tantissimi gli eventi che ci terranno compagnia oggi come nei prossimi giorni, anche il nuoto non ha esaurito il suo programma. La cosa migliore che resta da fare è quella di sintonizzarsi sulla diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 e provare a rimanere informati su tutto, come faremo anche noi.