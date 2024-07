Temptation Island 2024, anticipazioni gran finale: falò di confronto tra Alex e Vittoria

Il viaggio nei sentimenti sta per giungere al termine e l’ultima puntata andrà in onda domani sera, giovedì 26 luglio 2024, tutte le coppie ancora in gioco affronteranno il falò di confronto mentre già due coppie hanno abbandonato anzitempo il reality: Ludovica e Christian e Alessia e Lino e Gaia e Luca. E non è tutto perché anche un’altra coppia ha chiesto il falò di confronto anticipato che verrà trasmesso nell’ultima puntata. Nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni su Temptation Island 2024 si scopre che Alex ha chiesto il falò di confronto anticipato a Vittoria, lei accetterà?

Nella quinta puntata c’è stato un colpo di scena inaspettato riguardo alla fidanzata Vittoria, dopo aver visto molti video del fidanzato Alex che da un lato si avvicina alla single Nicole e dall’altro la umilia dandole della mantenuta che dalla vita non ha capito nulla, Vittoria è entrata in crisi, si è sentita sbagliata e non capita ma poi si è avvicinata al single Simone. E confidenza dopo confidenza i due si sono avvicinati sempre di più ed hanno inziato un flirt. Strusciamenti, abbracci, baci, palatine persino con le mani dentro i pantaloni hanno fatto esplodere Alex che ha chiesto l’immediato confronto.

Anticipazioni Temptation Island 2024: come andrà tra Martina e Raul e Siria e Matteo?

E non è tutto, nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 le anticipazioni svelano che spazio avrà anche la coppia formata da Martina e Raul. La giovane romana ha deciso di partecipare al programma perché il suo fidanzato è eccessivamente geloso e possessivo, tuttavia sin da subito si è avvicinata al single Carlo Marini scatenando la reazione piena di rabbia di Raul che più volte ha gettato all’aria oggetti. Cosa succederà a questa coppia? I due sembrano sempre più distanti, si diranno addio? Spazio infine avrà anche la coppia forma da Siria e Matteo con quest’ultimo pronto a tutto pur di non perdere il suo amore, anche a cambiare e cercare di migliorare tutti gli aspetti del suo carattere che non piacciono alla sua ragazza. Insomma c’è grande attesa per il gran finale.