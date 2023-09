Perché Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati?/ Lei: “Non è per mancanza d’amore…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: nuovo addio

Tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che hanno maggiormente conquistato le attenzioni del pubblico, oltre a quella di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, c’è sicuramente quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Quest’ultimi, pur essendosi avvicinati durante la permanenza nella casa, hanno vissuto la relazione lontano dalle telecamere di Cinecittà. Tuttavia, la vita quotidiana ha messo più volte in crisi la storia al punto che più volte i due si sono allontanati. Oriana e Daniele, però, sono sempre riusciti a superare i vari problemi tornando insieme. Almeno fino a pochi giorni fa.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati ancora/ Lei: "È finita per tanti motivi, ma..."

La Marzoli, infatti, a sorpresa, ha annunciato con un tweet, poi cancellato, la fine della sua relazione con Daniele Dal Moro. Un annuncio arrivato pochi giorni dopo la nuova riconciliazione e che i fan non si aspettavano affatto.

Oriana Marzoli annuncia la fine della storia con Daniele Dal Moro ma non svela i motivi

Oriana Marzoli, con un tweet cancellato dopo diverse ore, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. Un addio che, stavolta, sembrerebbe definitivo anche per la distanza dal momento che Oriana sembrerebbe aver deciso di tornare a vivere stabilmente a Madrid lasciando l’Italia. Ma quali sono i veri motivi dell’addio? Nel tweet, la Marzoli non svela realmente i motivi, ma sottolinea che l’addio non è arrivato per mancanza d’amore.

Oriana Marzoli conferma il ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro/ "Sono felice ora, stiamo molto bene"

“È finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: é ritorno di fiamma?/ Si ritrovano a Verona e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA