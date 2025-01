Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati? Una storia durata cinque anni e mezzo

La storia tra Paolo Bonolis e Laura Freddi tenne banco per tutti gli anni Novanta. I due sono stati insieme per diversi anni e si sono amati profondamente, tanto da diventare una coppia iconica della tv, molto apprezzata da tutti gli italiani. Lei, giovane e bellissima, lui, già molto conosciuto e intelligente: i due si conobbero nello studio di Non è la Rai, e lei lo colpì subito con una battuta. Entrato all’interno dell’ufficio dove si trovavano tutte le soubrette, come appunto la Freddi ma anche Enrica Bonaccorti, Bonolis notò proprio lei, bionda e con gli occhi chiari. Le chiese allora cosa ci facesse in un angolo e lei rispose dicendo a Paolo Bonolis di non apprezzarlo come conduttore: “Ti guardavo a Bim bum bam, quando arrivati tu cambiavo canale” disse Laura Freddi. In lui quella battuta fece scattare qualcosa.

Lui decise allora di conquistarla e la portò in viaggio ai Caraibi, non prima di aver chiesto il permesso al papà di lei. Lì scoppiò l’amore e i due furono fidanzati per cinque anni e mezzo: “Paolo era parte della mia famiglia, era sempre lì con i miei” ha ricordato la showgirl, che ha poi spiegato anche perché la loro storia è finita.

Paolo Bonolis e Laura Freddi: “Non aspettai il suo momento”

Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati? Nonostante fosse lei la più giovane della coppia, era proprio lei che aveva voglia di mettere su una famiglia e avere dei figli, ma lui no: aveva infatti due bambini piccoli in America e non se la sentiva di formare subito un’altra famiglia. “L’avevo messo di fronte a una scelta troppo grossa in quel momento: era una responsabilità che non voleva prendersi, nonostante fosse un amore vero. E lì io non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai” ha raccontato Laura Freddi a “Storie di donne al bivio”. Un addio sofferto, dunque, ma necessario.