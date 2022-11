Perché Riccardo Scamarcio ha lasciato Benedetta Porcaroli?/ “Tornato con la ex Angharad Wood “

Perché Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati?

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sarebbero lasciati. Entrambi si erano conosciuti sul set ma il loro legame, forse anche a causa della differenza d’età, non avrebbe resistito alle intemperie. Ad avere fatto un passo indietro sarebbe stato proprio Riccardo Scamarcio. Le voci, non ancora confermate dai diretti interessati, sono state diffuse da Dagospia, il portale di informazione di Roberto D’Agostino. Riccardo Scamarcio sarebbe infatti tornato dall’ex Angharad Wood con cui aveva avuto una figlia. Per il momento non ‘è alcuna ufficialità e manca la conferma dei diretti interessati. I due attori si sono conosciuti sul set de La Scuola Cattolica.

Nel 2021, Riccardo Scamarcio si era tolto la fede al dito: della sua vita privata, c’è da dire, non conosciamo molto. In un’intervista recente a Vanity Fair, Benedetta Porcaroli ha però fatto capire che il loro legame era giunto al capolinea: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”. Benedetta Porcaroli non avrebbe voluto avere alcun rapporto con la figlia di Riccardo Scamarcio: “Non fanno per me. Sono una persona onesta e ogni linea di non verità mi si legge in viso. Sono un’attrice e potrei mentire ma il mio corpo si rifiuta. Sentimento e obbligo sono ossimori per me”, ha dichiarato.

Dopo la loro storia d’amore, durata quasi un anno, i due si sarebbero recentemente lasciati, come riportato dall’attrice durante un’intervista a Vanity Fair. Benedetta Porcaroli, a differenza di Riccardo Scamarcio, al momento sarebbe single e non sarebbe tornata tra le braccia dell’ex fidanzato storico, Michele Alhaique, il quale avrebbe iniziato una relazione con un’amica dell’attrice, nonché sua ex. L’ipotesi è stata smentita subito, in quanto il regista sarebbe andato avanti e si sarebbe fidanzato con un’altra attrice: Carlotta Antonelli.

L’attrice Carlotta Antonelli è nota al grande pubblico per il ruolo di Angelina nella serie tv Netflix, Suburra. Alhaique e l’attrice hanno lavorato insieme nel 2016 nella fiction Mediaset Solo, ma solo di recente tra i due sarebbe nato un sentimento più profondo. L’elemento che lascia stupiti è però il fatto che Benedetta sarebbe molto amica della Antonelli. Questa nuova relazione avrà portato ad una rottura della loro amicizia?











