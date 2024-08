DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: PER LA MADONNA ASSUNTA (OGGI 16 AGOSTO)

Oggi venerdì 16 agosto è finalmente il giorno dedicato alla diretta del Palio di Siena 2024 per la Madonna Assunta, che da secolare tradizione si svolge il giorno successivo a quello della solennità religiosa. Memori del doppio rinvio della Carriera di inizio luglio, dobbiamo dire che questa volta il meteo potrebbe essere più clemente con la diretta Palio di Siena 2024: infatti potrebbero esserci delle brevi precipitazioni nel primo pomeriggio, ma sembra certo che poi tornino sole e caldo, per cui tutto dovrebbe svolgersi regolarmente oggi, senza slittamenti.

Questa naturalmente è una bella notizia, perché l’attesa è già altissima dopo i giorni di preparazione che ci hanno offerto già tanti momenti affascinanti e naturalmente le sei prove in pista in Piazza del Campo. L’ultima è stata proprio stamattina, la sesta prova che è la cosiddetta “Provaccia”, vinta dalla Contrada del Leocorno, con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles, ma come da tradizione la Provaccia è stata solo una sgambatura per i cavalli. Ricordato che le dieci Contrade partecipanti saranno Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno, Civetta, Chiocciola, Oca e Istrice, adesso non ci resta naturalmente che attendere la diretta del Palio di Siena 2024.

PALIO DI SIENA 16 AGOSTO 2024, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

Seguire dal vivo in Piazza del Campo sarebbe molto meglio, ma in alternativa naturalmente c’è la diretta tv del Palio di Siena 2024, dedicato oggi alla Madonna Assunta, che per il terzo anno consecutivo sarà su La7, quindi in chiaro sul canale al tasto 7 del telecomando, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Di conseguenza visitando il sito dell’emittente avremo anche la diretta streaming video del Palio di Siena 2024, all’indirizzo www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO LA7 DEL PALIO DI SIENA 2024

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI OGGI

Gli appuntamenti che ci porteranno verso la diretta del Palio di Siena 2024 sono sempre gli stessi, ad esempio prima ancora della Provaccia abbiamo avuto la tradizionale “Messa del fantino” celebrata dal cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale. Ieri sera invece è stato annunciato il nome di battaglia del fantino debuttante in questo Palio di Siena 2024, cioè Andrea Sanna, che sarà in gara come Virgola per la contrada della Selva. Il pomeriggio odierno sarà ricchissimo di momenti imperdibili, a cominciare dalla benedizione del cavallo e del fantino in ogni singola contrada.

Affascinante è tutto ciò che fa parte a pieno titolo della diretta del Palio di Siena 2024, come la sfilata delle comparse delle Contrade e dei figuranti del Comune fino in Piazza del Duomo per la sbandierata, il successivo corteo verso Piazza del Campo secondo l’ordine della prima prova, mentre la stessa piazza si affollerà sempre più di pubblico (l’ultimo carico sarà chiuso alle ore 17.45). Alle ore 19.00 il drappellone ad opera di Riccardo Guasco sarà issato sul Palco dei Giudici durante la sbandierata “della Vittoria” degli alfieri di tutte le Contrade, dopo la quale inizia la procedura di partenza. L’entusiasmo e la tensione saranno alle stelle e ciò sappiamo che può creare non poche difficoltà a questa procedura, poi quando finalmente tutto riuscirà per il meglio cominceranno i tre giri di Piazza del Campo per decretare il vincitore, la vera e propria diretta del Palio di Siena 2024 del 16 agosto…