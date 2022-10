Perché Sveva Alviti ha rinviato il matrimonio con Anthony Delon?/ “Sono successe…”

Sveva Alviti e Anthony Delon vicini alle nozze? “Sono successe…”

Sveva Alviti è la compagna di Anthony Delon, figlio del noto attore Alain Delon. Sveva è una modella e attrice italiana. A Roma viene scoperta come modella da Anna Peggion. Si trasferisce poi a New York ed è qui che diventerà una delle modella italiane più importanti del panorama internazionale. Parallelamente all’attività di modella studia per diventare attrice frequentando nel 2009 il corso intensivo di recitazione con Beatrice Bacco presso la Susan Batson school di New York. Nel 2011 prosegue gli studi in questo ambito presso la Federico D’Anna school di Roma. Il 2010 è l’anno d’esordio con Ameriqua, mentre nel 2012 prende parte alle pellicole Buongiorno papà e Niente può fermarci.

Mentre stava presentando il suo ultimo film “Dalida” nel corso del programma “Grand Journal” della tv francese Canal+, in onda il 6 gennaio, ha avuto un improvviso malore. Proprio le immagini prima dell’interruzione della diretta mostrano la Alviti mentre inarca il capo all’indietro e verso l’alto per poi cadere a terra a peso morto. L’attrice è stata subito ricoverata in ospedale e dalle prime notizie sembra sia stata colpita da un attacco epilettico. In merito alla partecipazione al film Dalida, Sveva ha rivelato: “E’ stata una esperienza davvero incredibile. Ho vissuto nei panni di Dalida per nove mesi, in maniera totalizzante. Ho imparato a muovermi come lei, a parlare come lei che a volte mi sono quasi annullata nella sua immagine. D’altra parte come lei stessa affermava ‘Dalida è tutte le donne”.

Svela Alviti e Anthony Delon in crisi? “E’ stato un momento particolare…”

Sveva Alviti ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo rapporto con il compagno Anthony Delon. I due attori avevano annunciato il loro matrimonio nel 2020 dopo che erano rientrati dal Festival del Cinema di Venezia. La coppia aveva dichiarato che il matrimonio sarebbe stato celebrato presto con il rito religioso. Dopo però non sono trapelate più informazioni al riguardo. Sveva Alviti ha rotto il silenzio e ha spiegato: “Sono successe tante cose difficili. Personali, non di coppia, come la morte della mamma di Anthony, e poi il Covid. Cose che non ci hanno dato la libertà emotiva e psicologica di celebrare l’amore come si deve”. In merito alla possibilità di diventare mamma, ha chiarito che le piacerebbe tantissimo allargare la famiglia.

Per un periodo, Anthony e Sveva sono stati in crisi. Anthony aveva pubblicato sui social in cui annunciava la fine del loro rapporto. A tal riguardo, Sveva ha ammesso: “È stato un momento particolare, subito passato. Credo che i grandi amori non sono sempre un equilibrio perfetto. Abbiamo un’affinità fortissima, molto mentale, siamo interessati a conoscere noi stessi e l’altro. Il nostro è un amore profondo, anche artistico. Ci piace scrivere insieme, confrontarci sui progetti. E pensiamo che ogni giorno insieme deve essere speciale. Ogni giorno, io cerco di fare qualcosa per rendere felice Anthony, anche gesti piccoli, come fargli trovare la colazione pronta, fare la spesa e comprare qualcosa che gli piace. Sono le attenzioni quotidiane che fanno sì che una storia diventi grande e duratura”.











